黑豹旗最後的「平鎮高中vs.穀保家商」對決戲碼，由平鎮以2：1成為贏家，收下冠軍賽門票，王牌左投劉任右繳出6局失1分好投，經歷U18亞洲青棒錦標賽之後，他著重在控球、續航力、穩定性三大課題努力，總教練吳柏宏也讚看到他的突破。

劉任右此役先發6局被敲5安打、失1分，送出7次三振，前6局未失分，帶著2：0領先續投第七局挑戰完封，但先對顏承君投出觸身球，再被陳軒奇敲安，將無人出局、一二壘有人交到范博超手中，穀保在大好局面執行犧牲短打失敗，兩出局後雖靠胡辰睿安打破蛋，但陳軒奇跑三壘遭到再見觸殺。

自評此役，劉任右認為有把自己平常能力展現出來，「第七局我是還有力氣，但感覺他們掌握變好。」

兩大青棒強權交手，場邊不免聚集大批球探，劉任右表示，「我不在乎那些，上場就是專心在我的捕手。」他也透露，今天賽前牛棚感覺不太順、球都不準，「我甚至是上了場，才感覺狀況還不錯。」

總教練吳柏宏認為他在高三這年越投越沉穩，劉任右對此指出，打完U18之後，就一直在摸索控球、續航力、穩定性三大課題，「控球這種東西就是多丟，熟悉每種球的放球點。」