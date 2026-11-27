最後一次以「穀保家商」之名參戰黑豹旗青棒賽，穀保今天以1：2不敵平鎮高中，止步4強，兩次短打執行失敗，加上出現在三壘的最後出局數，成為難以討回氣勢的關鍵。

穀保家商棒球隊明年將移往三重高中，本屆黑豹旗是最後一次以這套球衣拚戰這項賽事，今天在4強遭遇宿敵，王牌左投吳昊翔先發僅撐2.1局被敲6安打、失2分，先是第一局兩出局後面對劉桓宇投出保送，再被曾乙喆、邱聖安接連敲安掉分，第三局被曾乙喆、邱聖安、幸世賢連3棒敲安，穀保在此時決定換投。

先陷於0：2落後的穀保，打線遭到平鎮王牌劉任右壓制，加上兩次追分機會，羅師騁、陳泊佑執行短打都點飛，直到第七局才由胡辰睿安打破蛋，但陳江和之子陳軒奇跑三壘遭到再見觸殺，未能再進逼戰局。

穀保教頭楊孝承指出，其實吳昊翔今天賽前狀況滿好，但一進入比賽，第一局就發現他的節奏不太對。面對平鎮卻先失分，他不諱言：「這種高張力比賽一定都是一分輸贏，一開始就落後，後面就會綁手綁腳。」

楊孝承指出，兩隊對彼此都很了解，長年交手都是壓在低比分，兩次短打若能執行成功，不敢說就會因此贏球，但是有機會取得領先，「表現不好就是教練承擔，最後繞壘也是需要檢討，因為下一棒是黃世堯。」

以穀保之名打完最後的黑豹旗，楊孝承說：「後面還是有聯賽、選拔賽要打，人生不是只有到今天結束，還是希望他們抬起頭，眼淚擦乾，要做下個階段的準備。」