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黑豹旗／兩大青棒強權對決平鎮2：1力克穀保 14屆賽史12闖冠軍賽
黑豹旗青棒賽史上最後的平鎮高中、穀保家商對決戲碼，今天在4強賽上演，平鎮王牌左投劉任右演出6局失1分好投，率領球隊以2：1險勝穀保家商，黑豹旗舉辦14屆，平鎮12度闖進冠軍賽。
穀保同樣推出王牌左投迎戰，但吳昊翔僅撐2.1局被敲6安打、失2分，先是第一局兩出局後面對劉桓宇投出保送，再被曾乙喆、邱聖安接連敲安掉分，第三局被曾乙喆、邱聖安、幸世賢連3棒敲安，穀保在此時決定換投。
劉任右把關2：0領先，前6局僅被敲4安打，第七局續投面對兩人次都沒解決，先對顏承君投出觸身球，再被陳軒奇敲安，將無人出局、一二壘有人交到范博超手中，穀保在大好局面執行犧牲短打失敗，兩出局後雖靠胡辰睿安打破蛋，但陳軒奇跑三壘遭到再見觸殺。
劉任右最終繳出6局被敲5安打、失1分，送出7次三振，平鎮總教練吳柏宏指出，「他真的是整場壓制穀保打線，雖然有一點危機，但不慌不忙解決每次危機，可以展現出他是高中最頂尖投手，這是他的水準。」
吳柏宏也提到，劉任右在高三這年越投越沉穩，「之前會擔心控球，現在不用太多擔心這點，這是他突破的點。」過去曾執教頂尖左投林維恩，如今再看劉任右，吳柏宏指出差異，兩人身高差不多，但體型有些不同，「林維恩比較單薄，劉任右比較壯碩，林維恩的球或許比較輕，但變化球比較犀利，劉任右是直球比較剛猛。」
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