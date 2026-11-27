日本強打佐藤輝明連兩年拿下中央聯盟MVP，季後透過入札制度挑戰大聯盟，並與小熊隊簽下6年總額1.2億美元（約台幣39.6億元）的大約；而他母隊阪神隊能獲得1987.5萬美元（約台幣6.55億元）的入札金，更超越今年日職9支球隊本國籍球員的總年薪。

佐藤輝明今年以打擊率3成06、39支全壘打和106分打點拿下中央聯盟三冠王，並在剛落幕的頒獎典禮上蟬聯中央聯盟MVP。日前他已確定大聯盟新東家，以6年1.2億美元加盟小熊，成為首位拿下破億美元合約的日本野手。

阪神隊送走一名看板球星，但也將因此獲得一筆鉅額的「禮物」，小熊隊要支付給阪神的入札金將達1987.5萬美元，折合日幣則是約31.8億日圓。

根據日本職棒球員工會今年4月公布的薪資，阪神陣中61名日本籍支配下球員的總年薪為47.51億日圓，在日職12球團中排名第2，其中投手總年薪為20億6250萬日圓，野手則是26億8850萬日圓。

因此佐藤輝明讓阪神隊拿到的入札金，已超過阪神隊本季野手年薪總和，也達全隊本國籍選手年薪的67%。且這筆金額甚至超越日職9支球隊的球員年薪。根據日媒報導，除了軟銀、阪神及巨人隊外，其餘球隊的日本籍球員總年薪都不超過32億日圓。