世界棒球12強資格賽B組今天在中國廣東開打，中國、捷克、英國以及尼加拉瓜4隊採單循環，爭取最後2張2027年世界12強棒球賽會內賽門票，首日賽事由尼加拉瓜以6：3擊敗英國，中國則在晚場以6：1擊敗捷克開胡。

明年世界12強賽將擴大為16隊參賽，除了世界排名前12的隊伍外，另4支參賽隊伍由資格賽產生。西班牙及義大利已從10月在西班牙巴塞隆納舉行的資格賽A組出線，B組最後2張門票本周在中國揭曉，中國、捷克、英國以及尼加拉瓜「4搶2」。

尼加拉瓜今天首戰面對英國，尼加拉瓜雖開賽起一路領先，但整路遭到英國緊追在後，全場敲出11支安打比英國多1支，最終以6：3拿下勝利。

晚場中國對上捷克，5局下中國王立子率先安打上壘，欒臣臣短打形成內野安打，壘上跑者推進上二壘後還靠失誤攻下第1分，中國連續3棒採取短打，朱旭東在2出局後揮出安打再送回分數，中國先取得2：0領先，且自5局起連續4局攻下分數。

中國隊全場共敲12支安打，全場祭出8次短打，還跑出3次盜壘成功，靠小球戰術攻破捷克防線；捷克則是全場敲7安但發生4次守備失誤，終場由中國以6：1收下勝利。

至於中國隊先發投手索旭迪過去兩屆亞運都有參賽，此戰對捷克主投5局，被揮出5支安打，有1次保送，送出5次三振，拿下勝利。