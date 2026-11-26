身為球探長期追蹤的高大捕手，北科附工林昀樂今年雖入選U18亞洲青棒錦標賽培訓隊，但因練習時意外被打斷牙齒，沒能進入正選名單，之後還陷入生涯最大打擊低潮，進入高中最後一年， 他坦言有些心急，但也專注在當下，積極調整自己。

林昀樂自國小三年級就開始擔任捕手，如今升高三有著188公分的身材優勢，蹲捕能力受肯定，持續有國內外球探關注，今年也入選亞青培訓隊，與穀保家商黃世堯都是本屆十分受關注的捕手潛力股。

然而林昀樂在培訓隊期間，一次練習時幫隊友接捕，不慎被球砸中嘴巴，造成一顆牙齒斷裂，休了一個禮拜後才重新開始正常練球，之後也沒能進入正選名單，但他也沒因此喪志，「沒入選不一定不好，這可能是一個可以讓我有更多成長的方向。」

因傷錯過亞青參賽，之後林昀樂的打擊狀況持續低迷，但他透露：「這狀況很久了，快要一年了，就表現都不是我想要的結果⋯⋯。」這樣的低潮在離開培訓隊後更加嚴重，「有一陣子感覺到谷底了，甚至有點不想練了，是同學一直想要幫我拉起來。」

林昀樂指出，去年木棒聯賽之後，自己的打擊狀況就不是太好，「一開始以為還好，但沒想到後面越來越嚴重，自己這陣子也有很積極想要去調整，希望可以趕快找回應有水準。」

北科附工在今年黑豹旗挺進4強，但林昀樂沒有太突出表現，面對外界的關注，他說：「心急當然有，但與其心急，不如穩下來，專注在每天的練球跟訓練，不太去想後面的事情。」他也將專注力放在自己身上，「希望可以越來越好、更有競爭力。」