「2026韓日夢想球員賽」主辦單位今日公布雙方應援團名單，竟出現不少台灣球迷熟悉面孔，包括台鋼雄鷹「最強外掛」安芝儇、富邦悍將「釜山女神」李晧禎、職籃「核彈芭比」金賢姈等人，將於12月4日晚間6時30分舉行前夜祭，以及5日下午1點的正賽登場，地點則在首爾高尺巨蛋。為日本隊應援則有統一獅Uni Gilrs千紘、樂天女孩高橋佳帆、兄弟Passion Sisters菊池桃子，啦啦隊幾乎都是來自在台灣應援的韓、日籍啦啦隊成員。

安芝儇在台灣發展3年，IG累積高達77萬粉絲追蹤，今年4月她一度右肩膀脫臼5公分，缺席台鋼雄鷹在台北大巨蛋的開場舞及應援，如今傷癒後再穿國家隊戰袍；李晧禎則是Fubon Angels隊史首位韓援，身高172公分的她，因甜美外貌和高䠷身材被稱為「釜山女神」，7月也曾參加中職明星賽；金賢姈則在2025年10月加入桃園永豐電豹女，人還沒抵台，就有粉絲買下公車廣告，在台人氣快速竄升。

「2026韓日夢想球員賽」主辦單位今日公布雙方啦啦隊應援團名單，竟出現多數在台灣應援的啦啦隊成員。 dreamplayersgame_official IG

其實安芝儇和金賢姈去年就曾同台。去年在日本北海道舉行的第二屆比賽中，韓國派出10名啦啦隊組成「國家級」應援團，名單中就有安芝儇和金賢姈，安芝儇當時甚至坦言準備量非常驚人，「這次要記超級多首應援歌，就像準備明星賽一樣，腦袋快爆炸。」

今年是韓日夢想球員賽第三屆，前兩屆在日本北海道Es Con Field舉行，這次則首度移師韓國，首屆日本以10:6逆轉勝，去年韓國以7:1報仇，戰績扳成1勝1敗。