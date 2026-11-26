北科附工今天在黑豹旗8強賽面對陽明高中，梁畯閎今天主投5局飆10次三振，只被擊出1支安打，率領球隊打完6局就以11：0收下勝利，靠著轉速達2600轉的直球為武器，他除了希望能超越爸爸過去的球速，也盼在高三畢業後力拚中職選秀前五輪。

北科附工在本屆黑豹旗闖進4強之路僅遇上兩支科班隊伍，兩戰都是由梁畯閎先發上陣，64強對上義峰高中先發4局沒有被擊出安打，今天面對陽明高中，在教練團設定的60球用球數內，以54球完成5局的投球，僅被敲1支安打，沒有失分。

梁畯閎透露，兩天前接獲教練通知要扛8強戰先發，「聽到的時候很興奮，想要贏得勝利。」而他還未登板就獲得隊友給予的7分火力支援，梁畯閎上場後盡全力投球，甚至是退場後才得知，自己單場飆了10次三振。

今年升上高三，梁畯閎盼自己能在這一年增加自己的丟球肌耐力，並希望提升球速和穩定度。他透露，目前最快球速約144公里，「希望可以超越爸爸以前的球速。」

梁畯閎聽聞爸爸梁伯偉說過自己過往的表現，「爸爸以前打過棒球，高中最快丟到147公里，但後來就沒有打球。」至於被問及爸爸過去就讀的學校和其他資訊？來自台南的梁畯閎笑說：「爸爸只有說他跟郭泓志同屆。」

梁畯閎跟著爸爸過往的腳步專職投手，他也鎖定朝「選秀前五輪」的目標努力，自認優勢是直球轉速高、可達2600轉，另有滑球和變速球搭配。