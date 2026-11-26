起亞虎巨星金倒永今日在KBO頒獎典禮，一口氣抱走年度MVP、全壘打王、長打率王與三壘手守備4座獎，更以23歲1個月24天的年紀，改寫韓職最年輕2度MVP紀錄。然而，剛獲得聯盟三壘最佳守備的他，明年目光卻轉向游擊，「我想中途不換到其他位置，以游擊手的身分撐完整季。」

金倒永於今年經典賽及亞冠賽，都代表南韓隊對中華隊開轟。

金倒永2024年以打擊率3成47、38轟、40盜壘拿下MVP，但當年也發生30次失誤，是聯盟最多；去年金倒永3度拉傷腿後肌，僅出賽30場，今年則打了135場，繳出496打數153安打，打擊率3成08、上壘率4成13、長打率6成47，45轟、118分打點、120分得分，拿下全壘打和長打率雙冠王，失誤也降到10次，打破「國民打者」李承燁在1999年以23歲2個月14日，創下的最年輕2度MVP紀錄。

當主持人問金倒永今年最滿意的成就時，他不假思索地回答，最滿意的其實是守備獎，「應該是守備獎吧。完全沒有預料到，這座獎是我真的連想都沒想過的，所以很有意義。」

「說實話，這座獎正是我完全沒有野心想拿的獎。我一路只想著把基本的做好，能拿到這座獎，它應該會是我家所有獎盃裡最有意義的一座。很感謝總教練在我犯了那麼多錯之後，還是一直讓我上場。」

對於明年轉守游擊，起亞虎總教練李範浩早就預告並著手準備，「明年我要面對一個很大的挑戰，我一定會成功，讓自己明年也能站在這裡拿這座獎。首先目標是撐完整季，中途不換到其他位置，以游擊手的身分撐到最後。就算拿不到守備獎，我也想至少守滿規定局數。」

此外，金倒永也向球迷喊話，感謝大家在他剛開始犯很多錯時，還能寬容地理解，用愛為他加油。

對於在例行賽最後一戰敲出第45轟，超車44轟的希利亞德（Sam Hilliard），驚險奪下生涯首座全壘打王，金倒永坦言那是他最近感受到最開心的情緒，「我原本以為我的人生不可能拿到全壘打王，能拿到很光榮。真心感謝把我變成會打全壘打的選手的金周燦教練、趙承範教練。」

隨後談到二度封MVP，金倒永表示心情和兩年前不太一樣，回顧去年因傷提早結束球季、一度迷惘的日子，他很感謝家人、朋友和球團，「2024年拿到這個獎時真的有點懵，只覺得很開心。但今天拿到的這座獎，感覺更像是一份沉重的責任感。因為有球迷幫助我重新爬上來，我才能再次站起來。」

有趣的是，金倒永的寬褲管西裝也意外成為話題。主持人問他造型概念時，金倒永笑著回答，「不是我決定的，幫我挑衣服的人說，是以『王者歸來』的意思準備的。其實我今年一直都只在說謝謝，但除了謝謝真的沒有其他話可以說了。球迷總是希望我能穩定，所以明年我也會穩定表現，努力讓球隊拿出好成績、再加把勁。真的很感謝這一整年。」