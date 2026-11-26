黑豹旗全國高中棒球大賽最後一支4強隊伍出爐！北科附工今天對上陽明高中，梁畯閎先發5局僅被敲1支安打，飆10次三振，打線則是在首局就灌進7分大局奠定勝基，打完6局就提前以11：0收下勝利，睽違12年再次挺進4強。

北科附工今天推高三投手梁畯閎出馬，設定他在60球內完成先發任務，而梁畯閎以54球吃完6局，只讓對手靠一支安打踏上壘包，以54球投完5局退場，之後由胡宸睿後援1局投出3上3下，雙投聯手完封對手。

至於北科附工打線全場敲7支安打，還獲得9次四壞球保送，首局就猛攻13人次進帳7分，比賽後段還持續追加分數，將比數拉開為11分差後收下勝利。

北科附工前身桃園農工在2013、2014年黑豹旗第一、二屆賽事都打進冠軍戰，以蟬聯亞軍作收。今年黑豹旗則是籤運大好，至今僅遇上兩支科班隊伍，在64強賽以14：0擊敗義峰高中，今天8強戰11：0完封陽明高中，時隔12年再闖4強。

北科附工總教練林建男指出，「這次大家都說我們籤運很好，但我們備戰完全沒有鬆懈。」如今順利打進4強，下一戰對上首闖4強的台南海事，再一勝就能追平隊史在黑豹旗的最佳成績，林建男說：「跟孩子們的約定就是要打到最後一天，目標不變。」

黑豹旗今年邁入第14屆賽事，北科附工在前兩屆賽事打進冠軍戰時，現任總教練林建男及教練賓清華都在當時的教練團中，而12年前的冠軍戰投捕搭檔，就是目前在中職的鄭浩均及蔣少宏，另外王政順也在陣中。北科附工教練團盼明天4強戰能順利闖關，屆時冠軍戰號召學長回來開球。