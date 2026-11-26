日本18歲火球男織田翔希面臨留在日職或直闖美職的抉擇，對此，過來人大谷翔平今天受訪時表示，「每個人的情況都不一樣。」

織田翔希最快球速高達157公里。雖有闖美意願，但今年仍獲日職讀賣巨人隊選秀第一指名。2012年大谷也在美國和日本之間抉擇，最後決定先加入日職火腿隊，2017年季後才決定轉戰美職天使隊，如今成為超級巨星。

當被問到織田翔希想挑戰美職的話題，大谷今天受訪時回應，「這件事我也是第一次聽說，所以不確定該怎麼說。我想每個人情況都不一樣，當時我也有自己的處境，包括是否要走二刀流這條路，因此不能一概而論，認為我們的情況相同。」

「而且我還沒和他本人談過，不清楚他真正想做的是什麼。在不了解他本人想法的情況下，我認為自己不太適合發表評論。」

據多家日媒報導，巨人球團今天派人與織田翔希會談，現場超過50名媒體人員，準備90頁簡報，並當年火腿球團為大谷準備的30頁還多。巨人球團還提出給織田翔希「55號球衣」的條件，這件球衣是新監督松井秀喜的代表背號，不過松井秀喜本人未出現在這場會面。

有消息指出，本月4日至17日期間，織田與多支MLB球團進行面談。已聽取10支大聯盟球團的說明，包含洋基、道奇、老虎、遊騎兵、費城人、大都會、藍鳥、紅雀、運動家及太空人。