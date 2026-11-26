台南海事今天在黑豹旗全國高中棒球大賽以9：2擊敗西苑高中，隊史首度晉級4強，高三投捕搭檔都繳好表現，下勾投手邱丞軒先發3.2局失2分再剋西苑，捕手曾翊瑋則是繳出雙安3打點表現。

邱丞軒在今年2月木棒聯賽曾對西苑繳出7局完封勝，今天再次對西苑出馬，先發3.2局失2分。他提到：「對西苑投起來特別有信心，就是跟著捕手，由捕手帶領我投球，相信捕手、相信隊友。」

邱丞軒前3局沒有失分，然而在球隊拉開8：0的大幅領先後，卻在第4局出現保送後又被連敲安打失分，在用了87球後退場。他透露，分數拉開後投起來有比較輕鬆，但還是有壞球偏多的狀況，「投到第4局用球數滿多了，後面的隊友也準備好了，就交給他們。」之後由劉羽綸後援3.1局無失分守住勝利。

邱丞軒國中就讀崇明國中時，因球速不快，國三在教練陳峰民的建議之下改練下勾投法，「教練跟我說這樣比較有優勢。」他坦言，因為動作、放球點全部都不一樣，一開始確實不太好適應，如今則是越投越有信心。

隊史首次在黑豹旗挺進4強，邱丞軒形容這趟旅程直呼「很神奇」，「第一次打到這裡，我們大家一起成長，選手都有很認真在練習。」

捕手曾翊瑋今天不僅引導投手有功，打擊也有所發揮，首局選到保送上壘，跑回全隊第一分，2局下則是在揮出2分打點安打替球隊拉開比分，台南海事單局進帳6分大局，曾翊瑋之後在3局下揮出二壘打再添1分，單場貢獻3打點。

曾翊瑋賽後表示，今天的表現「算好了」，打擊剛好有鎖定到投手的球路，他自認今天攻、守表現都不錯，「今天比賽前大家圍圈的時候就有說，在場上把自己的事情做好，上場要有自信一點，在場上要拿出自信和霸氣。」