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棒球／大阪送飛吻！「費仔」夫妻模仿「跑跑人」甜度破表
台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束台灣行程後，帶著愛妻Hanna轉往日本旅遊，Hanna今日也在Threads上分享大阪遊記，兩人也在道頓堀的固力果跑跑人看板前，一起模仿招牌高舉雙手的姿勢，甜度破表。
事實上，費仔夫妻這次飛往日本前，才剛在台灣待了一個多星期。費仔日前接受《GQ Taiwan》專訪時透露，這趟他帶著爸媽、太太和弟弟來台，嚐了人生第一口臭豆腐、吃了火鍋、喝了珍奶，就連在台北以外的地方，他和Hanna都被球迷認了出來，「我們一家人，收穫了全台灣的愛。」，甚至用中文一字一字說出：「我、愛、台、灣。」
有趣的是，費仔和日本也很有緣。在西雅圖長大的他，從小最崇拜的偶像正是水手傳奇球星鈴木一朗。他回憶，小時候和爸爸坐在右外野看水手對洋基時，幸運目睹一朗面對洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）擊出再見全壘打，「球就從我們頭頂上飛過去，我心想，哇，這也太酷了吧！」
費仔夫妻在維克森林大學念書時相識，費仔也在專訪中感謝Hanna陪他度過職業生涯的起伏，「如果沒有Hanna，我大概會一天到晚都在想棒球，這並非好事，人還是需要放鬆的出口。Hanna總會告訴我：『盡力就好，你能做的也就這樣，沒什麼大不了的，明天再上場、再打一支全壘打就好啦！』。」
值得一提的是，費仔今年季後成為自由球員，也透露日後打算更常回台灣，尤其半年前才得知外婆有阿美族血統，特別想去東部走走，如今兩人在大阪輕鬆度假，也讓不少球迷直呼羨慕。
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