南韓職棒樂天巨人隊今天正式宣布，已和聯盟頂尖的「安打製造機」雷耶斯（Victor Reyes）續約，簽下1年180萬美元合約，雙方合作邁入第4年。

這位32歲委內瑞拉好手過去在老虎隊大聯盟5季，平均打擊率2成64，留下321安打紀錄，前年轉戰韓職和巨人簽下1年95萬美元合約，接下來每年換約，年薪增至100萬、140萬、180萬美元。

雷耶斯在巨人連續3個球季全勤出賽，韓職生涯432場，繳出打擊率3成47、全壘打46支、打點327分打點的佳績，得點圈有人時，打擊率更是高達3成99；雷耶斯旅韓3年都拿下安打王，產量分別是202支、187支、211支，到今年球季結束剛好達到600支，單季211支更是改寫韓職史上單季最多安紀錄。

雷耶斯今年火力大爆發，打擊率3成63、全壘打18支也刷新個人單季最佳紀錄，南韓媒體朝鮮日報指出，他憑藉卓越球技、極佳耐戰力、高度自律，以及和隊友融洽相處的特質，已經成為巨人不可或缺的戰力。

雷耶斯長期穩定的表現也受到日本職棒球隊關注，但他希望留在巨人，全力幫助老東家贏得冠軍。