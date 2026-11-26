聽新聞
0:00 / 0:00
日職／韓星造型出席頒獎典禮！辰己涼介：今年是第一次自己決定
日本職棒樂天金鷲隊外野手辰己涼介連6年奪下金手套獎，今天他出席頒獎典禮，身穿棕色毛皮外套，以韓星風格造型登場。
2024年11月辰己涼介攻佔媒體版面，先是在世界12強棒球賽放話輸給台灣就改練投手，最終真的輸台灣，引發台日兩地熱議。接著他又在頒獎典禮上演換裝秀，打扮成江戶武士、開膛手傑克和將軍上台領獎。
去年辰己涼介再度獲選金手套獎，結果只穿酒紅色西裝，搭配黑色襯衫與黑色領帶上台領獎，跟一般人沒有兩樣。
今年辰己涼介再次出席頒獎典禮領金手套獎，他穿上棕色毛皮外套，搭配牛仔褲，戴著歌手用的耳麥，日本媒體紛紛形容，宛如韓星般上台領獎。
辰己涼介上台時開玩笑地說，「平常我也有以GENIC（與辰己涼介合作過的偶像團）身分進行活動，今天戴的麥克風，和演唱會用的是同款。」
阪神虎隊外野手近本光司過去5年都與辰己涼介一起領金手套，辰己受訪時表示，「直到去年為止，我的服裝都是近本學長幫忙想的，今年是我第一次自己決定穿什麼。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。