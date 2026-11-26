日本職棒樂天金鷲隊外野手辰己涼介連6年奪下金手套獎，今天他出席頒獎典禮，身穿棕色毛皮外套，以韓星風格造型登場。

2024年11月辰己涼介攻佔媒體版面，先是在世界12強棒球賽放話輸給台灣就改練投手，最終真的輸台灣，引發台日兩地熱議。接著他又在頒獎典禮上演換裝秀，打扮成江戶武士、開膛手傑克和將軍上台領獎。

去年辰己涼介再度獲選金手套獎，結果只穿酒紅色西裝，搭配黑色襯衫與黑色領帶上台領獎，跟一般人沒有兩樣。

今年辰己涼介再次出席頒獎典禮領金手套獎，他穿上棕色毛皮外套，搭配牛仔褲，戴著歌手用的耳麥，日本媒體紛紛形容，宛如韓星般上台領獎。

辰己涼介上台時開玩笑地說，「平常我也有以GENIC（與辰己涼介合作過的偶像團）身分進行活動，今天戴的麥克風，和演唱會用的是同款。」

阪神虎隊外野手近本光司過去5年都與辰己涼介一起領金手套，辰己受訪時表示，「直到去年為止，我的服裝都是近本學長幫忙想的，今年是我第一次自己決定穿什麼。」