黑豹旗全國高中棒球大賽8強最後一天，台南海事今天面對西苑高中，下勾投手邱丞軒再扮「西苑殺手」，先發3.2局失2分，隊友打線則在2局下狠灌6分大局奠定勝基，終場台南海事以9：2拿下勝利，隊史首度挺進黑豹旗4強。

台南海事今天推出高三投手邱丞軒先發，他在今年2月木棒聯賽曾對西苑繳出7局完封勝，這次再出馬對決西苑，前3局沒有失分，但在球隊取得8：0的大幅領先後，卻在4局上投出保送後被敲連續安打失2分，之後交由劉羽綸登板接手，後援3.1局無失分守住勝利。

台南海事打線則是首局就攻破西苑下勾投手張凱祥，打下1：0領先。2局下西苑推出第2任投手、樂天桃猿隊新秀鍾亦恩的弟弟鍾亦軒登板，卻遭到狙擊，僅投0.1局掉6分；台南海事單局打了10個人次，靠4支安打和2次四壞球保送灌進大局，為比賽定調。

台南海事過去在黑豹旗最佳成績止於16強，前兩屆則是提前強碰科班隊伍，預賽就止步。今年自預賽起一路挺進4強，寫下隊史最佳成績。總教練田家銘感謝球員的拚勁，以及教練團的協助和校方支持。

田家銘指出，今年這批選手沒有所謂的「王牌」，「球隊每一位都是可用之兵，大家一起贏下每一場比賽。」即使陣中最受矚目的U18國手吳杰叡至今還未登板，球隊依舊能一路闖關，田家銘盼讓吳杰叡先好好休息，並由學弟們練習扛起球隊的責任。

台南海事近年成績大有起色，田家銘透露，目前學校的硬體設備也越來越好，除了有自己的球場，還有重訓室，並聘請專業重訓教練協助訓練，位在校內、設有七道球道的室內打擊場也正在建置中，未來能提供球隊更完善的訓練空間。