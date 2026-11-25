聽新聞
0:00 / 0:00
日職／兩聯盟年度MVP揭曉 佐藤輝明二連霸、栗原陵矢首度獲獎
日本職棒今天舉行頒獎典禮，兩聯盟年度MVP揭曉，中央聯盟由準備挑戰大聯盟的阪神隊強打佐藤輝明完成二連霸；太平洋聯盟則是由軟銀隊好手栗原陵矢首度獲獎，一口氣帶走4座獎項。
佐藤輝明今年以打擊率3成06、39轟、106分打點拿下中央聯盟打擊「三冠王」，季後透過入札制度挑戰大聯盟，也在日本時間今天凌晨確定新東家，以6年1.2億美元的合約加盟小熊隊，是日本野手首次獲得破億美元的大約。
而在今年的MVP票選中，佐藤輝明在249張有效選票中，獲得213張第一名選票，最終以1167分蟬聯中央聯盟MVP。
太平洋聯盟的MVP則是形成軟銀兩大強打的競爭，栗原陵矢拿下164張第一名選票、總計941分，擊敗近藤健介43張第一名選票、總計600分。
栗原陵矢在日職生涯第12個球季表現大爆發，帶領球隊拿下「日本一」，過去他從未拿下打擊獎項，今年則是以40轟、118打點打下全壘打、打點雙冠王，並獲得最佳九人獎肯定，再抱回年度MVP的最大獎榮耀。
至於兩聯盟新人王也在頒獎典禮揭曉，中央聯盟由巨人隊24歲左投竹丸和幸獲獎；太平洋聯盟則是軟銀隊21歲左投前田悠伍拿下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。