日本職棒今天舉行頒獎典禮，兩聯盟年度MVP揭曉，中央聯盟由準備挑戰大聯盟的阪神隊強打佐藤輝明完成二連霸；太平洋聯盟則是由軟銀隊好手栗原陵矢首度獲獎，一口氣帶走4座獎項。

佐藤輝明今年以打擊率3成06、39轟、106分打點拿下中央聯盟打擊「三冠王」，季後透過入札制度挑戰大聯盟，也在日本時間今天凌晨確定新東家，以6年1.2億美元的合約加盟小熊隊，是日本野手首次獲得破億美元的大約。

而在今年的MVP票選中，佐藤輝明在249張有效選票中，獲得213張第一名選票，最終以1167分蟬聯中央聯盟MVP。

太平洋聯盟的MVP則是形成軟銀兩大強打的競爭，栗原陵矢拿下164張第一名選票、總計941分，擊敗近藤健介43張第一名選票、總計600分。

栗原陵矢在日職生涯第12個球季表現大爆發，帶領球隊拿下「日本一」，過去他從未拿下打擊獎項，今年則是以40轟、118打點打下全壘打、打點雙冠王，並獲得最佳九人獎肯定，再抱回年度MVP的最大獎榮耀。

至於兩聯盟新人王也在頒獎典禮揭曉，中央聯盟由巨人隊24歲左投竹丸和幸獲獎；太平洋聯盟則是軟銀隊21歲左投前田悠伍拿下。