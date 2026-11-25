在台灣擁有超高人氣的韓籍啦啦隊女神李珠珢、邊荷律、河智媛與金娜妍等人，居然夢幻合體一起應援！即將在韓國同台應援，將在12月6日（週日）晚間6時30分（台灣時間5時30分），現身首爾高尺天空巨蛋舉行的「The Generation Match」，這也是「珠珠」李珠珢久違在韓國主場應援，令球迷直呼，「這組合太犯規！」

李珠珢2024年還是起亞虎啦啦隊成員時，憑著一段補妝到一半、音樂一下就起身跳「三振舞」的短影音爆紅，影片觀看次數高達數千萬，連《紐約時報》都報導過這股熱潮。現效力富邦悍將「Fubon Angels」的她，去年11月也曾隨韓國隊遠征東京巨蛋，甜美笑容不斷被日本球迷截圖分享，還登上日本社群熱搜。

邊荷律則是中信兄弟「Passion Sisters」的韓籍成員，中文越講越好，貪吃又呆萌的個性在台灣圈粉無數。她還曾透露，高中時收到YG娛樂的面試邀約，差點成為BLACKPINK的師妹，卻因為太害羞而婉拒。值得一提的是，兩人去年中職明星賽就曾與李多慧等人同台，當時被球迷封為「最頂韓援合體」。

李珠珢與邊荷律去年中職明星賽就曾與李多慧等人同台，被球迷封為「最頂韓援合體」。

樂天桃猿的河智媛同樣人氣驚人，她17歲在燒烤店打工時，被LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美發掘，入行後獲得「最強女高中生啦啦隊」的稱號；味全龍「小龍女」金娜妍2024年為韓華鷹啦啦隊成員，因自然親切的笑容被封為「初戀系代表」，去年11月更生涯首度披上韓國國家隊戰袍應援。

有趣的是，河智媛先後待過LG雙子與韓華鷹的啦啦隊，和金娜妍都是韓華鷹的應援成員，而韓華鷹的當家球星正是前道奇投手「柳胖」柳賢振，這次他將擔任「老將隊」總教練，與「新星隊」的巨人外野手李政厚隔空對決。柳賢振2013年至2023年在道奇與藍鳥出賽186場，累積78勝48敗、防禦率3.27，今年還睽違16年重返韓國國家隊參加經典賽。

河智媛先後待過LG雙子與韓華鷹的啦啦隊，和金娜妍都是韓華鷹的應援成員。 取自河智媛、金娜妍IG。

「The Generation Match」是韓國職棒季後的年度明星交流賽。去年首屆賽事在高尺巨蛋舉行，主打「串連世代的對決」，由姜珉鎬領軍的「老將隊」對上元泰仁率領的「新星隊」，最後以10：10戰成平手。本屆比賽將由《MBC Sports》與《TVING》轉播。