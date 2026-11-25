穀保家商今天在黑豹旗16強賽對上高苑工商，饒又語先發5.1局連續解決16名打者，但傷後登板僅用58局收工，吳昊翔登板後被敲安打「完全比賽」破功，但仍替球隊守住勝利，穀保打線則在6局下猛攻6分大局，終場以7：0完封對手，重返4強，下一戰就要強碰衛冕軍平鎮高中。

穀保打線今天在首局由胡辰睿的安打開啟攻勢，連續跑出2次盜壘成功後，再靠暴投跑回全隊第1分，之後穀保直到6局下才再添分數，單局打了10個人次進帳6分，讓比賽無懸念。

穀保高三投手饒又語在9月初巨人盃後，因手不適關機休養一個月，雖過去幾周都有讓他在練習賽實戰登板，但此戰僅是他在本屆黑豹旗首度出賽，主投5.1局沒讓打者上壘，送出4次三振。饒又語透露，賽前心情也不到緊張，但因有一陣子沒有比賽，很亢奮。

穀保總教練楊孝承透露：「饒又語今天在賽前很放不開，就有跟他聊，不要把擔子放那麼重，不會因為今天丟得好，球探明天就開合約給你，也不會因為丟不好就不觀察他，賽前他心情感覺就有比較輕鬆。」

楊孝承設定讓饒又語在60球內的用球數收工，而他開賽起連續解決16名打者，投到第6局解決首名打者後，用58球後被換下場，讓左投吳昊翔登板面對之後連3名左打，只是吳昊翔一上場就被敲出二壘打，「完全比賽」破功，但仍守住局面，後援1.2局就只被敲1安、無失分。

饒又語坦言，投到第6局被換下場時，自己有向教練表達想續投，但知道教練另有考量，因此也盼以球隊贏球為優先，「教練有說會控制用球數，但我覺得自己今天丟出這樣的表現，前面5局都可以控制，就想要繼續丟，丟起來也滿順的⋯⋯。」

沒能再拉長局數，饒又語坦言可惜，「（沒能）挑戰無安打比賽是一個，自己上高中後也沒有丟過6局，本來想要破自己的紀錄，之前也都是丟5局而已。」最終他留下先發5.1局的成績，也僅追平自己高中最長局數。

饒又語在今年U18亞洲青棒錦標賽入選培訓名單，但最終沒能成為正選，他以正面心態看到此事，「被選到的投手真的比我強很多，沒被選到，剛好可以練身體，也不急著要比賽，重要的是後面木棒聯賽。」他也盼好好把握高三每一場比賽的機會表現自己，朝旅外的目標邁進。

穀保家商去年在黑豹旗16強戰就強碰平鎮高中，中斷連續12屆挺進4強的紀錄，今年重返4強之列，但下一場又要與平鎮狹路相逢，爭取冠軍戰門票。