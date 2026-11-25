年僅18歲的右投許宸緯靠著高中三年身高、球速「暴衝」，為自己贏得畢業後旅日發展的機會，10月加盟歐力士隊，且生涯第一次搭飛機就是赴日簽約、秋訓，從獨自出國到參與秋訓的每個過程，都讓他快速成長並直呼「大開眼界」。

許宸緯在高中階段表現大幅成長，高三畢業後獲國外球團青睞，被問及選擇歐力士的原因？許宸緯透露，除了合約價碼的考量外，另一個關鍵是，「因為張乙安也要去，這樣就有伴，我們在（亞青）培訓隊的時候住同一個房間，都有在聊。」

旅外發展的挑戰，從許宸緯要赴日簽約那刻起就開始，「我從來沒有出國過，要自己搭飛機去，其實有點小緊張⋯⋯。」因為沒有搭機經驗，家人、經紀公司也僅陪伴到機場，許宸緯笑說：「其實進海關出滿多狀況，像是液體沒拿出來、安檢時手機也沒拿出來。」

第一次出國就是獨自搭機，並從簽約到秋訓共在日本待了37天，好在在球隊的時間，有張乙安和歐力士隊學長陳睦衡的陪伴，回頭看這一趟的過程，他笑說確實有「長大」的感覺，「回來就比較沒這麼怕了。」

許宸緯自認是「I人」，過去在台灣也不太愛出門，但有這一趟秋訓經驗，在異鄉什麼都需要靠自己開口說，即使語言不通也要勇於表達，因此回台灣後也變得更自在一些。

在日本秋訓的訓練，也讓他直呼大開眼界，許宸緯說：「每一個人的球都很快，他們傳接球的節奏也都滿快的，我丟到會有點喘。」比起他高中在秀峰高中時的訓練，確實練習量更大也更累，其中以重量訓練佔大部分，技術、守備和投球量都較少。

秋訓期間遇上陣中主力投手山岡泰輔，許宸緯也用「跌破眼鏡」來形容，「實際遇到，他本人很小隻、身材很瘦小，跟我差不多，但可以投那麽好。」過去曾多次來台的山岡泰輔也親切和他打招呼，並用中文唸出自己的名字「山岡泰輔」。

許宸緯秋訓這一個月，吃著球隊食堂供應的餐食，他認為營養十分均衡，結束後增重了4公斤，但還要繼續努力，「增壯目前已經有一點成效，也希望之後球速可以再進步一點、控球再精進一點，希望最快可以投到155公里，均速150公里。」