吳丞顥結束U23世界盃棒球賽事後，與美職多倫多藍鳥隊正式簽約，他表示首度國家隊磨練收穫多；將與平鎮隊友蔡辰瀧、U23隊友雷皓博職棒再同隊，他表示也想證明不會輸人。

投手吳丞顥自平鎮高中畢業之後沒有投入中職選秀，先到開南大學磨練，入選今年U23世界盃棒球賽代表隊，在U23世界盃賽事對巴拿馬、波多黎各、日本都有登板紀錄，總計投8局失掉4分責失分，投出10次三振，防禦率3.50。

吳丞顥接受中央社記者訪問表示，U23世界盃棒球賽收穫很多，有很棒的隊友，儘管與學長差比較多歲也沒有距離，也體驗到不同國家的球風，包括日本的戰術執行能力、波多黎各的小球戰術，磨練抗壓，學習調整情緒、釋放壓力。

談起對澳洲隊賽後的口角衝突，吳丞顥透露澳洲隊球員過程中不斷朝著台灣隊休息區慶祝、說些不好聽的話，賽後發生衝突，也笑說第一次打國家隊幾乎什麼都遇到了。

吳丞顥與藍鳥簽下總值約20萬美元（約新台幣661萬台幣）的合約，除了吳丞顥外，藍鳥還簽下台灣投手蔡辰瀧、雷皓博（Jackson Harris Miller）。吳丞顥表示，一開始沒有主動跟蔡辰瀧說、想要給蔡辰瀧驚喜，沒想到消息傳太快，藍鳥一口氣簽3名台灣投手，吳丞顥認為不是壞事，彼此有照應，但也想透過競爭證明自己並不輸人。

吳丞顥結束U23世界盃賽事後與藍鳥完成簽約，球團認為他的上半身還太瘦，希望先把身體養壯，並把直球均速再提升；吳丞顥目前最快球速約150公里，均速146公里，他也給自己目標，第一年先熟悉球季運作，從第2個球季開始，希望1年可以升一階。