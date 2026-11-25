日職歐力士隊今年季後簽下2名台灣好手，包括U18亞青賽「台灣隊長」張乙安及投手許宸緯，其中張乙安赴日後確定將以野手身分發展，赴日秋訓一個月後返台，季後也將開始上日文課，讓自己能夠更自在地融入新環境。

張乙安為今年亞青賽隊長，在投、打兩端都有好表現，是國外球探持續關注的對象，而他今年高中畢業後，獲得歐力士隊開出的合約，選擇旅日發展。

張乙安與許宸緯10月中赴日參與加盟記者會，並加入球隊的秋訓，張乙安說：「主要是先習慣環境、看看宿舍，然後跟著練球。」以新人之姿加入球訓，球隊未要求兩人吃完全部的訓練課表，但張乙安已能感受，日職訓練與高中有所不同，「他們很注重守備和跑壘的細節。」

張乙安赴日後，在打擊練習時就獲教練告知，未來朝野手發展，「教練說我專心當野手就好，他們說如果兩個（投、打）一起練，進步會比較慢。」而秋訓期間，他在二、三、游的守備都有練。

儘管才剛入隊，但張乙安馬上獲得學長的照顧，陣中主力游擊手紅林弘太郎主動找上他，請他吃燒肉，張乙安也把握機會向紅林弘太郎請教，「我會問他守備，他有跟我說怎麼拿球比較快、比較好拿，要用腳步帶動。」

張乙安目前與教練、隊友溝通都還需要透過翻譯，他也深深有感，在語言不通的情況下，沒辦法直接聊天，多一層隔閡較不自在，因此休賽季回到台灣自主訓練的同時，也要開始上日文課。