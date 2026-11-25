衛冕軍平鎮高中今天在黑豹旗8強戰對上南英商工，楊承恩先發4.2局送出6次三振、僅失1分，高一就扛起先發游擊的龔永仁2局下敲出超前比數的二壘打建功，終場平鎮以7：1擊敗南英，連14屆賽事挺進4強。

平鎮在今年黑豹旗挑戰二連霸、第9冠，先發投手楊承恩首局投出保送後，在二壘有時被敲安打先失分，之後成功擋住南英攻勢，繳出4.2局失1分表現，之後由林軒、高品翰依序登板，沒再失分。

平鎮打線則先在2局下由邱聖安敲出安打，鄭育丞選到四壞球保送，擔任第8棒的小高一龔永仁接著揮出左外野二壘打，一棒送回2分超前比數，平鎮也自第5局起持續追加分數，6局下靠連續安打再添3分，將比數拉開為6分差，順利收進比賽勝利。

龔永仁在黑豹旗繼開幕戰後第二度被排為先發游擊手，平鎮總教練吳柏宏指出，他的能力不錯、領導能力、在場上的應變能力也都高於其他高一球員，「他進來球隊半年，有這樣的能力和實力，是球隊一直想要栽培的游擊手，今天這場比賽就想說讓他試試看，他也敲出一支關鍵二壘打，能讓他往後的比賽有更多寶貴經驗。」

平鎮高中連14屆黑豹旗挺進4強。記者葉姵妤／攝影

平鎮過去盛產出色的內野好手，也培養出多位頂尖游擊手，包括拿下中職金手套7連霸的中信兄弟江坤宇，吳柏宏不諱言，「要在這支球隊扛住游擊沒有那麼容易，相信他（龔永仁）的壓力也很大，這樣的機會也可以讓他好好成長、磨練，相信他也可以成為很好的游擊手。」

16強戰打完後，教練團就向龔永仁告知下一站要準備先發，龔永仁此戰上場也不緊張，「後面有學長，他們都會給我建議、支持我，用他們的經驗告訴我，遇到狀況要怎麼處理。」他也讓自己心態放輕鬆一些，「不要害怕失敗、失誤或可能發生什麼事，因為還有學長在。」

龔永仁目前172公分，他自認成長已停滯，要在平鎮這樣的青棒強權中卡位游擊，他說：「守備和打擊都還要再去加強，我才剛上來，力量、速度、技巧跟學長一定有落差，就要比其他人更努力去練習。」他也盼能向學長江坤宇看齊，以他為目標努力。