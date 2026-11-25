歐力士猛牛隊野手張乙安首度投入日職秋訓，感受到對守備和滑壘細節的在意，學長紅林弘太郎熱情請吃燒肉，他也把握機會請教守備細節，也盼盡快成為正式球員。

18歲棒球好手張乙安追隨穀保家商畢業學長陳睦衡腳步，加盟日職歐力士猛牛隊，10月中赴日加入球隊秋訓約一個月，結束秋訓後返台，今天現身新莊棒球場觀看穀保家商黑豹旗賽事。

張乙安接受中央社記者訪問時分享，日職的訓練跟過往遇到的很不一樣，很在意守備和滑壘細節，但也提到秋訓期間，球團主要希望他先熟悉環境、要他不要急，技術層面之後會慢慢教他，隊友、學長們也都很照顧他。

張乙安透露，在內野守備練習時，隊友突然開玩笑跟他說紅林弘太郎很有錢，紅林弘太郎馬上示意要請他吃飯，後來透過翻譯邀約，請他和學長們一同去吃燒肉。

張乙安也把握機會請教連2年拿下游擊金手套的紅林弘太郎守備方面細節，特別是守備練習時有秒數限制，有時後拿球會卡卡的，紅林弘太郎有特別指點提醒，張乙安也表示，紅林弘太郎是他想要學習的目標。

在加盟記者會上，日媒也很好奇張乙安之後是否會投打二刀發展，他表示，目前教練團告知，兩邊都要同時顧好難度很高，目前先專注野手訓練為主。

張乙安一直都以學長陳睦衡為目標，很開心真的有機會加盟歐力士隊，陳睦衡也很照顧他。張乙安回到台灣後也開始透過線上家教學日文，明年球季目標健康、加強身體素質，力拚盡快成為正式球員（支配下球員）。