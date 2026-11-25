樂天桃猿球團季後補強持續進行，今天宣布與日本獨立聯盟BC聯盟信濃大羚羊隊投手金澤智也達成合約共識，簽下育成洋將合約。

金澤智也出生於2003年，來自日本東京都，身高183公分，體重90公斤，具備優異的體格條件。自江戶川高中、東京經濟大學畢業後，隨即投入信濃大羚羊隊，在職業層級賽事中持續磨練並累積豐富實戰經驗。

金澤智也為右投右打，以強勁的直球作為主要武器，最快球速可達154公里。除了極具威力的直球外，他也擅長搭配曲球、卡特球及指叉球等多元變化球種，是一位具備出色球威的先發型投手。

2026年球季，金澤智也代表信濃大羚羊隊出賽21場，其中先發16場，總計投球89局，送出86次三振，防禦率3.64，優異的三振能力以及作為先發投手持續成長的潛力，獲得球團高度肯定。

樂天桃猿球團表示，看好金澤智也的未來潛力、球威以及持續進步的潛力。期盼透過他的加盟，進一步強化球隊投手戰力。球團亦期待他能藉由挑戰台灣職業棒球的新環境，持續突破自我、提升實力，為樂天桃猿爭取佳績。