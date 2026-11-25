全球領先運動娛樂串流平台DAZN持續深耕台灣棒球，今年更首度將中信盃黑豹旗賽事推向海外，讓台灣高中棒球登上日本轉播舞台。2026年中信盃第14屆黑豹旗全國高中棒球大賽將於11月25日展開八強決戰，DAZN Japan將在當天上午10點南英商工與衛冕軍平鎮高中的傳統勁旅對決揭開轉播序幕，接續直播兩場四強賽及冠軍戰，共計四場賽事，並特別邀請日本前職棒球員野口壽浩擔任日語轉播球評。DAZN Taiwan除了持續提供只要註冊就能收看服務，更自八強起場場開放FanZone聊天室，讓球迷在觀賽之餘也能參與互動遊戲，與日本球迷同步感受台灣高中棒球的熱血與魅力。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，是台灣高中球員追逐棒球夢想的重要舞台。本屆賽事木棒組40隊、鋁棒組165隊，共計205支球隊參賽，另有10支女子組球隊參與，從傳統棒球名校到一般高中社團，齊聚全國舞台為球隊榮耀而戰。賽事自10月25日由平鎮高中與龍津高中揭開序幕，歷經一個月的激烈競爭，八支球隊脫穎而出，正式邁入爭冠階段。今年DAZN首度參與中信盃黑豹旗轉播，將棒球轉播版圖從中華職棒、日本職棒、韓國職棒延伸至高中棒球，並發揮全球串流平台優勢，讓日本球迷認識台灣青棒的實力與潛力，進一步促進台日棒球文化交流。

台日同步直播的八強首戰，由挑戰連霸的平鎮高中迎戰力拚隊史首張四強門票的南英商工。平鎮近三屆皆闖進冠軍戰，去年奪下隊史第八冠，本屆16強靠著左投劉任右主投7局飆出9次三振，搭配劉桓宇的三分砲，以4比0完封普門中學。其中，劉任右曾在U18亞洲青棒錦標賽對戰日本時飆出約151公里火球，將是日本球迷關注的焦點之一。南英則靠雙胞胎兄弟姜晉堯、姜晉錫攻守建功，以2比1力克三民高中，追平隊史最佳成績。兩隊繼2014年後，相隔12年再度於中信盃黑豹旗八強交鋒，平鎮朝連霸目標邁進，南英則蓄勢挑戰隊史新猷。

其餘八強賽事同樣看點十足，25日下午1點由穀保家商交手高苑工商，曾四度封王的穀保展現強大攻擊火力，本屆五場賽事狂得90分且一分未失，上屆季軍高苑則是歷屆唯一曾打破平鎮、穀保冠軍壟斷的球隊。26日上午10點，淘汰上屆亞軍羅東高工、首度挺進八強的台南海事，將對決曾兩度拿下殿軍的西苑高中；下午1點則由全數以高三球員出征、尋求突破隊史最佳成績的台北陽明，迎戰曾兩度拿下亞軍的北科附工。27日接續進行兩場四強賽，29日下午1點上演冠軍決戰。

迎接中信盃黑豹旗最後七場關鍵戰役，DAZN Taiwan自八強起場場開放FanZone聊天室，球迷不僅能即時交流賽況、為支持的球隊加油，更能參與互動遊戲及快問快答，享受邊看、邊聊、邊玩的觀賽樂趣。DAZN Japan也將同步直播南英商工與平鎮高中的八強首戰、兩場四強賽及冠軍戰，讓台灣高中棒球的熱血青春跨越國界。台灣球迷只要註冊DAZN帳號，即可鎖定中信盃黑豹旗精彩賽事。從台灣到日本，邀請台日球迷一同為台灣棒球新生代喝采，見證年輕球員為夢想全力拚戰的每一刻！