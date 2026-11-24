吉力吉撈．鞏冠因近身球出手推戴培峰，事件距今已過77天，味全龍隊捕手蔣少宏在自家付費會員限定節目中表態挺兄弟，回應「推人怎麼了？我還沒有幹人，他又沒有拿棒子打人」，爭議發言讓事件再度升溫。

2026-11-24 15:08