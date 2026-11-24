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中職／2027年賽程對戰組合與時程出爐！龍隊、悍將開幕周就過招
中華職棒聯盟公布2027年一軍例行賽日程及對戰組合，新球季將在3月27日開打，總冠軍味全龍隊開幕周兩場比賽分別挑選中信兄弟、富邦悍將隊當對手，兄弟主場開幕戰則與台鋼雄鷹隊過招。
龍隊今年奪冠，明年將在開幕周作東，開幕戰延續台灣大賽組合，3月27日碰上兄弟，與世仇悍將在28日就要交手，首周對戰話題十足。
兄弟主場開幕戰為28日，挑選雄鷹當對手；統一獅隊主場開幕戰也是同一天，將碰上樂天桃猿隊。悍將、猿隊則在3月30日進行主場開幕戰，分別對上兄弟、雄鷹。
其他重要賽事的時程，包括明星賽7月17、18日登場，季後挑戰賽預計在10月9日到12日進行，總冠軍賽則是10月16到24日。
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