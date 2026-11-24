中職台鋼雄鷹隊投手方郁淮今年季末膝蓋舊傷影響出賽，在與捷克交流賽復出後援無失分。投手教練蕭任汶稱讚方郁淮滑球跟李欣穎一樣有威力，方郁淮也精進變速球、曲球，力拚一軍。

23歲投手方郁淮是雄鷹2024年選秀第6輪選進球員，目前還沒有一軍出賽紀錄，今年在二軍總計7場後援出賽，投7局失掉12分責失分，吞下1敗、表現不如預期。

雄鷹隊投手教練蕭任汶受訪透露，方郁淮才剛脫離傷兵名單，這兩年雖然出賽機會不多，但球質很好、跟陣中另一名以滑球為武器的李欣穎一樣，滑球很有威力，只要上場不要怯場就有機會。

雄鷹隊21、22日與捷克國家隊打兩場交流賽，方郁淮22日比賽在9局上球隊2分落後、1人出局接替登板，2人出局後投出四壞保送，接著製造滾地球出局，沒有擴大失分危機，投0.2局無失分，9局下雄鷹追回2分，與捷克兩場交流賽都是和局。

方郁淮接受中央社記者訪問時透露，季末的傷勢主要是膝蓋舊傷，至於今年出賽機會不多，單純是表現不夠穩定，心態上得失心太重，教練、學長、隊友都有給意見，也會多問，透過不同角度更了解自己。

滑球一直是方郁淮最有信心的球路，他透露再把變速球、曲球練得更好，讓對決球種不至於太過單調，也希望均速再提升，明年球季努力拚上一軍。