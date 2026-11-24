軟銀鷹隊35歲重砲山川穗高今天完成合約談判，年薪維持4億5000萬日圓（約新台幣9291萬元）、還有激勵獎金。山川穗高透露背號將從「5號」改成「81號」。

山川穗高受訪時談到改背號的原因，「我覺得5號好像不太適合我。我從認識的人那裡聽說，81號對我來說是非常好的號碼。雖然這通常是監督使用的背號，但我希望穿上81號後能大肆開轟。」

軟銀81號自2024年起連3年無人使用。2009年至2014年由總教練秋山幸二使用，2015年至2021年由總教練工藤公康使用，2022年至2023年則由總教練藤本博史使用。

2024年山川透過自由球員制度加盟軟銀，今年各項成績創轉隊後最差紀錄，整季只出賽58場，打擊率僅0.178，有11支全壘打、28分打點。

山川開季前2場都開轟，但從4月中旬開始一路下滑，6月1日被移出一軍出賽名單，直到9月上旬都在二軍調整。他在二軍擊出12支全壘打，該聯盟最多，山川表示，「那段時間真的很痛苦，我也希望自己能打得更好，但也有讓我學到東西的地方，我再次體會到棒球的樂趣與困難。」

山川在日本大賽G2第9局，以代打身分擊出追平陽春全壘打，他表示，「我在炎熱天氣下，在二軍充滿活力地努力練球，最後也在日本大賽擊出1支全壘打。讓我再次感受到棒球有趣又困難。希望下賽季能扳回一城，讓我下次合約談判時，能再次分享好消息。」