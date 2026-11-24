吉力吉撈．鞏冠因近身球出手推戴培峰，事件距今已過77天，味全龍隊捕手蔣少宏在自家付費會員限定節目中表態挺兄弟，回應「推人怎麼了？我還沒有幹人，他又沒有拿棒子打人」，爭議發言讓事件再度升溫。

今年9月8日富邦悍將、味全龍隊之戰，曾峻岳面對吉力吉撈的打席出現一顆朝接近頭部位置而去的球，吉力吉撈對此不滿，與戴培峰有言語交鋒，吉力吉撈進一步出手推人，引爆雙方板凳清空。

吉力吉撈隨即遭到驅逐出場，後續懲處罰款及禁賽，就在事過境遷後，蔣少宏在自家節目上的發言讓事件重新升溫，表態：「我就是要幫我兄弟爭一口氣，你們不要在那邊道德綁架，推人怎麼了？我還沒有幹人，他又沒有拿棒子打人，你們不要用輿論壓力好不好。」

根據中華職棒規章附錄中球團隊職員違規懲罰規定第5條所述：「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。」

蔣少宏隨後透過個人社群發出聲明，對於自己當下不夠周全的表達，造成球迷的疑慮與不舒服表達歉意，強調：「我不鼓勵，也不認同任何形式的暴力行為。」文章標示為「AI 內容」。

蔣少宏聲明如下 各位球迷朋友大家好： 針對昨天直播訪問中的發言，我想在這裡向大家做一次完整的說明。 首先，對於自己當下不夠周全的表達，造成球迷朋友的疑慮與不舒服，我在此致上誠摯的歉意。 身為一名球員，我很清楚棒球不只是一場比賽，更是一項承載著球迷熱情、球員努力與團隊榮譽的運動。昨天訪問中，我想分享的是自己對於球員在場上競爭、對抗及情緒表現的看法，也希望球員在面對比賽時，能夠保有拚戰到底的態度，以及對勝利的渴望。 我始終珍惜球員之間彼此支持、互相理解的情誼，也相信每一位球員都值得被尊重。同時，無論場上的競爭多麼激烈，都應該建立在比賽規範與運動家精神之上。 我不鼓勵，也不認同任何形式的暴力行為。 棒球可以有激烈的競爭，可以有熱血的對抗，也可以展現球員對勝利的企圖心，但這些都應該建立在尊重對手與遵守規則的基礎上。 我所珍惜的，是球員在場上全力以赴的態度，是為了團隊並肩奮戰的情誼，也是無論競爭多麼激烈，都能保有對這項運動的熱愛與尊重。 這次事件也讓我重新檢視自己公開發言的方式。身為一名職業球員，我理解自己的一言一行都可能受到關注，未來會更加謹慎、周全地表達自己的想法。 最後，謝謝所有支持棒球、關心球員的朋友。對於這次發言造成大家的疑慮與不舒服，再次向大家致上歉意，也謝謝大家願意給予提醒與指教。 希望我們能繼續把對棒球的熱情留在球場上，一起守護這項運動的競爭精神、運動家風度與美好。 蔣少宏