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中職／昔歐力士監督、王貞治左右手助拳桃猿 森脇浩司擔任首席教練
樂天桃猿隊今天公布教練團新人手，日本職棒資深教練森脇浩司（Moriwaki Hiroshi）將加入一軍陣容，擔任首席教練，二軍加入內山孝起擔任野手統籌教練。
森脇擅長團隊營運，在日本擁有逾20年的教練經驗，以日本No.1守備實力與技術聞名，曾於歐力士猛牛隊擔任總教練，並於千葉羅德海洋任職首席教練等，除了其打擊、跑壘、守備、賽事策略等提升球團戰力領域的能力深受肯定，亦擁有心理諮詢師的資格，能在第一線為球員提供心理輔導，進一步鞏固球員身心狀態。
森脇更是日職福岡大榮鷹隊轉為福岡軟銀隊時帶領該隊輝煌時期不可或缺的領導者之一，亦是王貞治會長最信賴的左右手。球團表示，森脇本次接任樂天桃猿首席教練一職，除了重點加強打擊、跑壘與守備戰力以外，更期待森脇發揮其卓越的團隊凝聚力，為樂天桃猿邁向新一個階段建立穩固的基礎。
森脇浩司表示「很榮幸這次能夠加入樂天桃猿這個大家庭，希望我可以盡快融入大家，並為團隊做出貢獻，與球隊與球員們一起發揮我們的潛能。」
二軍亦有新野手統籌教練內山孝起（Uchiyama Koki）加入，内山在現役時期作為內野手活躍於社會人棒球隊東廣島伯和Victories的球隊，並於引退後擔任教練與總教練等職位，長年以球員、隊長、指導者的身分深耕社會人棒球界，累積了豐富的現場經驗。今後内山將利用其指導經驗，在培養球員基於棒球原理原則的判斷力與實戰能力的同時，全面提升野手以守備與跑壘為主的基礎能力，並致力培育年輕球員與團隊向心力。
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