中職味全龍總教練葉君璋卸下兵符，讓不少龍將感到不捨。隊長吉力吉撈・鞏冠今天稍早在社群平台用英文表達對葉總的感謝。

吉力吉撈・鞏冠發文寫道，「當我18歲的時候，不知道如何成為一名優秀的捕手，當我遇見葉教練時，那是最棒的時刻！謝謝你！你是我努力的動力來源！『繼續努力！繼續向前邁進！』這是你一直對我說的話，永不放棄！」

吉力吉撈學生時期鎮守三壘，2012年球探看好他的傳球臂力與長打潛力，建議改練捕手，獲得美職印地安人隊4萬美元簽約金。當時18歲的吉力吉撈對捕手感到陌生，當時葉君璋正好在印地安人小聯盟體系進修，因此球員時期擔任捕手的葉君璋也用心指導吉力吉撈。

吉力吉撈之後以捕手身分拚上小聯盟3A，2020年受新冠疫情影響結束旅美生涯，吉力吉撈2021年中職選秀會首輪第5順位加盟龍隊，與葉君璋再續前緣，攜手拿下2023年冠軍，今年再次奪冠。