Kintone Presents 西武獅台灣系列賽傳奇對決，將於二○二七年二月廿七、廿八日在台北大巨蛋登場，門票正在udn售票網、Klook熱賣中，主辦單位公布傳奇對決ＯＢ賽第二波參賽名單，中華ＯＢ找「恰恰」彭政閔助陣，西武獅ＯＢ則加入旅日投手許銘傑。

中華ＯＢ第二波參賽名單，由台灣傳奇打者彭政閔領銜，率領郭李建夫、林岳平、高志綱、黃忠義前來會師；西武獅ＯＢ邀請曾效力十二年的許銘傑重披前東家戰袍，和鈴木健、平野謙、G.G.佐藤一起加入助拳，讓二月廿八日的「傳奇對決」ＯＢ賽增添更多看點。

交流賽二月廿七日對統一，廿八日交手中信兄弟，廿八日賽後舉行的西武獅ＯＢ對中華ＯＢ傳奇賽，中華ＯＢ由郭泰源擔任總教練，第一波參賽名單包括王建民、陳金鋒、林智勝、張泰山、葉君璋。西武隊總教練渡邊久信則帶領石井丈裕、潮崎哲也、石毛宏典、辻発彦出賽。許多球迷回憶中的經典身影將在台北大巨蛋再次集結。