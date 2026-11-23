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關懷盃／季後最「暖」賽事台東落幕 林智勝相約明年11/26-29花蓮見！
第33屆關懷盃棒球邀請賽，兩支在地隊伍卑南國小、卑南國中雙雙將硬式少棒組、青少棒組冠軍留在台東，軟式少棒組則由沖繩Fighters奪冠，連續4屆由沖繩球隊帶走冠軍。賽事今天順利落幕後，原棒協理事長林智勝也和大家相約，明年11月26日至29日花蓮見！
關懷盃每年季後在台東、花蓮輪流登場，職棒球星在賽事期間回到家鄉關懷小球員、回饋原鄉，是關懷盃最大特色，今年也有中職各隊原住民球星陸續出現在台東各比賽場地，以實際行動關心原鄉球隊的孩子。
原棒協理事長林智勝今年向球隊告假缺席味全龍隊封王遊行，全程待在台東坐鎮，與副理事長陳鏞基、王勝偉天天現身巡迴各球場，會員包括年年出席的王躍霖、王維中兄弟檔也都待滿全程陪伴小球員，還會看到球星們在場邊搬桌椅、協助會務，讓賽事順利進行。
職棒球星在關懷盃與小球員的互動，也是賽事最特別的風景，像是今天硬式少棒組冠軍戰由台東卑南國小對上新北大豐國小，其中大豐陣中一名身材嬌小的球員，先是上場打擊遭三振，之後心情受影響再發生失誤，下場時就在場邊大哭，人在現場的陳鏞基從轉播見到這個畫面後，馬上走向大豐休息室，為小球員送上溫暖的鼓勵。
還有花蓮瑞穗國小球員今天比完季軍賽後，在球場門口遇到王維中，因為看到一旁的烤香腸餐車突然想吃，就開口問了王維中「可以請我吃香腸嗎？」王維中也一口答應，請了當時在場的4名小球員吃香腸，讓小球員也直呼「別人請我的都還好，他請的就比較好吃。」吃完過了許久後再見到王維中，才突然想到，「我只有吃他請的香腸，忘記請他幫我簽名了。」
今年關懷盃在台東順利劃下句點，明年賽事將移師花蓮舉行，訂在11月26日至29日登場，林智勝與參賽球隊互動時不忘與大家預約，「明年花蓮見！」
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