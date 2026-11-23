第33屆原棒協關懷盃青少棒組冠軍戰上演「台東內戰」，卑南國中睽違4屆再闖冠軍戰，與桃源國中上演投手戰，卑南林海星繳出完投7局僅失1分的表現，自己還在6局下跑回致勝分，終場卑南國中以2：1逆轉桃源，收下隊史在關懷盃的第4冠。

卑南國中林海星今天先發上陣，2局上被敲出二壘打再投出保送，之後在二、三壘有人時被敲滾地球失1分，3局上則是化解三壘有人的危機，之後兩局雖都被敲連續安打，但力保不失分，之後狀況越投越穩。

卑南打線在6局下成功突破桃源先發投手林瑋豪的壓制，王少祈、林海星連續兩棒靠內野安打上壘，再藉由隊友短打推進上二、三壘，接著第5棒胡圻碩再短打，卑南不僅追平比數，連二壘上的林海星都回到本壘攻下超前分，靠強迫取分戰術攻下致勝2分逆轉勝。

在球隊取得領先後，林海星重回投手丘狀況更穩定，7局上連續解決3名打者，送出2K包括再見三振，守住比賽勝利，以完投7局失1分的表現拿下冠軍戰勝投。桃源林瑋豪則是完投6局失2分吞敗。

卑南國中在關懷盃於2018、2020、2021四年內三度奪冠，今年能再次把冠軍留在台東，總教練徐葵表示：「這次9年級的球員都有跳出來帶領學弟，能贏球他們佔了很大一部分。」

徐葵指出，這場冠軍戰原本就設定要讓林海星完投，他是陣中最穩定的投手，「今年他也成長滿多的，表現算是穩定發揮，關鍵在危機處理。」徐葵也認為，林海星升上高三之後，最具特色的就是有展現出領導能力。

「今天雖然前面被打了很多安打，謝謝大家有幫我守住，不然也不會有我的完投。」林海星賽後將好投歸功於隊友的協助，還有教練的指導和信任，但他也說，「希望這次拿到關懷盃冠軍，不要那麼容易滿足，要帶著一樣的態度，一場一場來，達到最後的目標。」

至於被教練誇獎的領導能力，林海星帶領球隊的方式，是和隊友們一起討論、共同成長，「我都跟隊友說，把每個人都當長隊友，大家都可以互相提醒。」他也提到：「既然教練相信我、選擇由我來領導，就要做給教練看，不要讓人家失望，我都跟隊友說，沒有誰是最強的，大家一起贏球才是最強的。」

林海星為台東排灣族，有著十分特別的名字，他笑說：「因為爸爸喜歡釣魚、喜歡海。」而偶像為樂天桃猿隊外野手陳晨威，「從以前就喜歡他的跑壘、拚勁、守備範圍跟打擊；投球的話喜歡大谷翔平的丟球。」

卑南國中林海星完投7局失1分奪勝，還跑回致勝分。記者葉姵妤／攝影