捷克國家棒球代表隊相隔2年再度來台，中華職棒大聯盟與文總安排文化走讀行程，今天帶領捷克隊員走進台北大稻埕，吃滷肉飯、蚵仔煎，到霞海城隍廟祈求世界棒球12強賽事順利。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，捷克隊首站前往台北霞海城隍廟參訪，廟方熱情致贈平安符，祝福全隊心想事成。隨後跟著導覽員穿梭大稻埕街區，沿途認識烏魚子、柿餅等傳統物產，並在導覽員介紹下試聞茶葉、品嚐各式果乾與龜苓膏。

最後到慈聖宮廟口，坐在老榕樹下享用道地台灣小吃，品嚐滷肉飯、蚵仔煎、紅燒肉等經典美食，親身感受台灣人的庶民日常。捷克隊員大讚沙茶炒牛肉、紅燒肉，也對外酥內軟的雞卷表示印象深刻，現場氣氛熱絡。

文總秘書長李厚慶表示，棒球扮演台灣與捷克交流的重要橋梁，捷克隊在2024年世界12強棒球賽前來台交流時，身披台灣國旗上場，暖心舉動感動許多台灣球迷。賽事結束後，中職與文總特別安排捷克隊前往台北龍山寺參拜月老、品嚐在地知名魷魚羹，期望透過文化體驗讓球員在台灣留下難忘回憶。

相隔2年，為備戰世界12強資格賽，捷克隊再度來台實戰交流，文總與中職再度攜手規劃文化交流行程，帶領捷克隊員探索老台北歷史風華。文總表示，從傳統信仰、歷史街區到充滿人情味的廟口，希望每一次來台交流都不只是以球會友，也持續深化台捷友誼。