第33屆原棒協關懷盃在台東舉行，原棒協副理事長陳鏞基22日與會員王維中、董子恩一同走訪創世基金會台東分院，互動過程中，一位病友見到球員後流下眼淚，讓陳鏞基感觸很深，「看到他流眼淚，其實我是滿感動的。」

原棒協自民國107年起與創世基金會台東分院展開公益合作，陳鏞基說，原棒協長期關懷偏鄉打棒球的孩子，也希望透過球員的影響力，讓更多有需要的人得到幫助，「我相信我們有更大的能力，可以做更多的事情。」

今年陳鏞基在台東舉行引退賽時曾說，「台東不是後山，而是迎著太平洋、航向世界的起點。」這次走訪分院，聽到院長提起院內照顧的是台東的孩子，工作人員也幾乎都是台東人，讓他印象深刻。

「希望有更多人關注台東。」陳鏞基表示，東部的資源畢竟不像西部這麼好，所以更應該藉由自己的影響力，把這些事情傳出去，讓更多人可以幫助東部地區的朋友。

台鋼雄鷹左投王維中第二次參與探訪，看見院方人員與志工耐心陪伴病友，也想到自己投得不好時，仍在球場外等他的球迷，有時他連走出球場面對球迷的心情都沒有，球迷卻還是會對他說「加油」、「下一場會更好」，讓他十分感動，「因為支持我的人都還沒有放棄我。」

王維中今年也歷經左腳踝外側韌帶斷裂進行手術，目前持續復健，盼明年春訓就能重新出發。這次聽院長分享曾有病友狀況好轉，得以轉往一般照護機構。也讓他對照護人員的堅持有了更深的體會，「難怪他們會一直不放棄這個希望。」

董子恩成為職棒球員後已是第5次參加關懷盃，過去多半和小球員互動，今年則多了義賣與探訪的經驗。他坦言，剛見到病友時心情有些沉重，看到對方開心地和球員互動，自己的心情也跟著放鬆。實際走進分院後，他發現身邊還有許多人需要幫忙，也開始思考自己能如何運用職棒球員的影響力。

歷經起伏的一季，這趟關懷盃讓董子恩有機會轉換心情，「這次來關懷盃，不管是跟小朋友互動，還是現在參加不一樣的公益活動，都會讓自己想得更開一點，感覺以後不會一直卡在自己的一些小事上，反而會去想更多事情。」

原棒協自民國107年起與創世基金會台東分院展開公益合作，今年也協助推廣「Nina（你若）來台東，魚愛送到家」義賣，邀請民眾購買台東成功漁港的在地魚貨，支持分院的植物人照護服務。

原棒協與創世基金會台東分院展開公益合作，今年協助推廣「Nina（你若）來台東，魚愛送到家」義賣。圖／原棒協提供