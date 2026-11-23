關懷盃棒球邀請賽今天進行冠軍戰，硬式少棒組由地主隊台東卑南國小與首度參賽新北大豐國小，陳鏞基姪子陳恩築完投4局，打擊還敲3安，終場卑南就提前4局以11：0完封對手，將冠軍留在台東，並以7冠獨居關懷盃少棒組王者。

卑南國小過去在關懷盃累積6冠與三星國小並列少棒組最多，今年在「主場」再闖冠軍戰，今天面對大豐也展現強悍的打擊實力，進攻3局狂揮12支安打，第二棒陳恩築3安猛打賞，第二棒賴承恩則是2支長打敲回4分打點，被場邊觀賽的王維中大力誇讚，「他打擊真的超好的。」

冠軍戰的先發任務則是交給陳恩築，卑南國小教練陳胤澔透露，他在前一個盃賽投比較多，因此給他較長的休息時間，今天僅是他關懷盃第二度登板。陳恩築此戰完投4局用69球，只被擊出2支安打，送出4次三振，沒有失分。

陳恩築為統一獅隊退役名將、原棒協副理事長陳鏞基哥哥的兒子，今天的投、打好表現，場邊除了有叔叔陳鏞基全程觀賽，王躍霖、王維中兄弟檔也在場，對他的發揮都給予好評。

陳恩築目前小學六年級，身高161公分，自從高雄搬回台東之後，在小學二年級加入棒球隊開始打球，他說：「因為看叔叔打球感覺很有名，就想要打棒球。」

平時與陳鏞基雖然不常見面，但陳恩築透露，過年相聚時，叔叔都會教他打擊，「他會將我怎麼出力，對我很有幫助。」

陳恩築因為叔叔的關係，從小就成為統一獅迷，但被問及最喜歡的球員，他卻不是說出陳鏞基，而是獅隊新生代游擊手陳聖平，「因為他守備很好。」投手則是欣賞已旅日發展的古林睿煬，「因為他球速很快，又很準。」

陳恩築有著左投優勢，但他卻喜歡打擊優於投球，「因為當投手的時候會緊張，打擊就比較可以放開來打。」未來有希望有機會能夠跟隨叔叔的腳步旅外發展。

卑南國小在關懷盃奪7冠成為少棒組賽史最多。圖／原棒協提供