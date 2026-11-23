花蓮瑞穗國小今天在關懷盃邀請賽硬式少棒組季軍戰對上台東新生國小，「大谷翔昇」林冠昇先發登板且繳雙安表現，加上隊長黃志堅後援4局還飆再見三振，幫助瑞穗以6：5拿下勝利，在關懷盃奪出隊史最佳的季軍。

瑞穗國小在關懷盃第二度挺進4強，今天在季軍戰與新生上演激戰，林冠昇先發投2局，擔任第3棒則是3打席都上壘，敲出2支安打、跑回3分；第5棒林潘政義單場雙安敲回3分打點；黃志堅則是自第3局登板，後援4局失2分，替球隊守住勝利。

能打下隊史在關懷盃的最佳成績，瑞穗總教練陳信福說：「就是一步一腳印，主要還是看小朋友的成長。」

林冠昇、黃志堅兩名六年級球員今天聯手建功，兩人從三年級一起加入球隊，感情超好，林冠昇說：「我們是兄弟耶！」黃志堅飆再見三振抓下最後出局數後，第一時間也是林冠昇上前與他搭肩慶祝。

林冠昇透露，自己是因為哥哥打球的關係，「我覺得他很帥」，因此決定加入棒球隊，且隨後就把黃志堅一起找進球隊，如今兩人也成為瑞穗陣中的主力。

黃志堅可當投手也守游擊，平時都會看中信兄弟游擊手江坤宇的表現，「因為他守備很積極，想要跟他一樣。」林冠昇則是自稱偶像就是自己，但會看洋基隊強打「法官」賈吉（Aaron Judge），「因為他很多全壘打，我也想學。」而林冠昇也有自信地說要當「二刀流」，黃志堅就封他「大谷翔昇」。