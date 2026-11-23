在統一獅隊「基哥」、原棒協副理事長陳鏞基的號召之下，除了年年現身關懷盃的學長們外，今年多位獅隊年輕選手也首度在關懷盃亮相，包括捕手張翔、外野手朱迦恩，以及去年才進入職棒的19歲新秀王翾祐，王翾祐笑說：「學長說持續參加關懷盃的會很強。」

王翾祐為來自台東的阿美族，國小就讀花蓮太巴塱國小，國中則是就讀花蓮三民國中，同鄉的學長包括比他大兩屆的獅隊林佳緯、樂天桃猿隊邱鑫；比他大一屆的則有味全龍隊曾聖安、猿隊何品室融及獅隊張宥謙。

回憶過往加入棒球隊的契機，王翾祐自曝：「我是被曾聖安和何品室融抬到辦公室的。」

王翾祐指出，自己和曾聖安、何品室融從小就認識，「我們那邊就這麼大，學長都在打球，但我一直沒有決定要打，四年級的時候有一次，曾聖安跟何品室融就把我抬到辦公室，跟教練說『教練他要打球。』」他也就此開始打棒球之路。

花蓮太巴塱過去為職棒球員的搖籃，王翾祐指出，「那邊的小孩幾乎都去打棒球，但是之後發現沒有想像中那麼好玩、那麼簡單，在轉換的時期就比較難，有些人沒有撐住就離開了。」

王翾祐坦言，升上三民國中之後，自己也一度有想當逃兵，「會有一個念頭覺得打球好累，有過問家裡的人，說我不想打，就被罵。」但如今已在今年於中職一軍亮相，回頭看過去這段路，他也感謝自己沒有放棄，「棒球教會我很多東西。」

王翾祐過去少棒、青少棒時期6度參與關懷盃，回憶過去參賽的經驗，他笑說：「國小比較知道的就是（林）智勝學長，喜歡跟他講話，以前就跟現在一樣很皮，少棒的時候看到球星都會認錯人，看到就隨便講一個名字，其實根本不知道他是誰。」

國中時參與關懷盃，王翾祐更在開幕典禮時被隊友拱上台跳舞，「我那時候有跟（蘇）智傑、潘傑楷一起跳舞，結果現在變成同事，今年剛上一軍的時候，我們三個剛好3、4、5棒，就有人把跳舞的影片找出來說再次連線，我自己都忘記這件事了。」

今年王翾祐首次以職棒球員身分來關懷盃回饋，他透露，主要是學長有盛情邀請，「他們說持續參加關懷盃的會很強。」王翾祐也提到，回來關懷盃很開心，「看到小球員就像看到小時候的自己，「有找回初心的感覺。」