陳念琴跨海同遊展現真摯友情 「鈴木的日常」拍攝精彩片段搶先首播

全球領先運動娛樂串流平台DAZN持續力挺台灣旅外運動員，為勇闖國際舞台的台灣好手加油！DAZN將於12月12日（六）攜手旅日棒球好手古林睿煬，舉辦首場「DAZN王牌會客室（DAZN MEET THE ACE）」公益球迷見面會，限量開放100位DAZN有效付費會員參加，每人報名費新台幣1,200元。活動安排近距離交流、親筆簽名及專屬合影，讓球迷親自為古林睿煬送上支持與鼓勵。DAZN更攜手影片創作者「鈴木的日常」，深入記錄古林休賽季的訓練與日本生活，並邀請好友、「拳擊女王」陳念琴跨海同行，精彩片段將於見面會現場搶先首播。此次活動結合公益理念，報名收入扣除執行成本後，將捐贈台灣原住民拳擊協會，讓球迷的熱情應援化為支持運動發展的實際力量。

從投手丘走進王牌會客室 古林睿煬卸下球衣展現真實魅力

從中華職棒年度防禦率王到挑戰日本職棒，古林睿煬憑藉出色的投球實力與不服輸的拚戰精神，在職棒舞台持續突破自我，也累積眾多球迷支持。這一次，DAZN希望讓球迷不只看見投手丘上全神貫注的古林睿煬，更能認識他在球場外自然、幽默的一面。全新推出的「DAZN王牌會客室」以「從投手丘到面對面」為概念，由古林睿煬擔任首場主角，分享旅日生活的酸甜苦辣與球場外的趣事。現場更安排每位參與會員與古林一對一合影及親筆簽名機會，讓過去只能隔著螢幕為他加油的球迷，這次能親自走到這位旅日好手面前，留下專屬於彼此的珍貴回憶。

球迷應援化為公益力量 DAZN攜手古林睿煬支持台灣運動

此次見面會不僅是球星與球迷交流的難得機會，更希望將球迷的支持化為公益行動。活動報名收入扣除執行成本後，將捐贈台灣原住民拳擊協會，讓對棒球的熱愛延伸至其他運動領域。從古林睿煬在日本職棒持續挑戰自我，到陳念琴在國際拳擊舞台為台灣爭光，兩位運動員展現不同領域的堅持與韌性。DAZN期望透過此次合作，串聯球迷的熱情與運動員的影響力，為台灣運動發展注入更多力量。

夢幻聯動！陳念琴北海道會好友古林睿煬 DAZN攜手「鈴木的日常」記錄兩人同遊珍貴畫面

為了讓球迷看見古林睿煬鮮少曝光的一面，DAZN特別攜手影片創作者「鈴木的日常」， 橫跨台日兩地展開拍攝，從日本休賽季的生活點滴，到返台後持續精進球技的訓練日常，完整記錄古林睿煬場上場下的不同面貌，更透過親朋好友的訪談，揭開古林鮮少曝光的生活故事。最令人期待的是，古林的好友「拳擊女王」陳念琴特地飛往北海道與他相聚，兩人難得結伴出遊，鏡頭首度捕捉這對好友私下同遊的珍貴畫面，展現自然逗趣的互動與真摯友情，讓球迷看見兩位頂尖運動員不為人知的另一面。

這支影片不只是生活紀錄，更希望成為送給古林的一份珍貴禮物。當未來面對挑戰或低潮時，重新回看這段影片，能讓他想起身邊始終有許多關心、相信並支持他的人，成為繼續前進的力量。這段充滿汗水、歡笑與感動的拍攝花絮，將於12月12日見面會現場搶先首播。

DAZN「王牌會客室」古林睿煬公益球迷見面會將於12月12日（六）下午1時至3時，在台北小巨蛋大魯閣Roller186滑輪場舉行。活動透過Accupass開放報名，採DAZN有效付費會員資格審核制，參與者還可獲得DAZN限定紀念周邊及見面會限定感謝卡。限量100席額滿為止，邀請球迷把握與旅日球星近距離交流的難得機會，留下專屬回憶。