奧地利國家隊參與2026年日本冬季聯盟（JWL）賽事，這趟海外修行目標是打進明年歐洲錦標賽前8名，日籍總教練坂梨廣幸說：「一直希望能把這支球隊帶回日本比賽。」

奧地利在世界棒壘球總會（WBSC）男子棒球世界排名第27，2025年歐錦賽曾拿下第9名，坂梨廣幸指出，目前奧地利棒球聯盟登錄註冊的選手名單約3000人，包含小朋友到成人。

由於當地沒有職業棒球聯盟，坂梨廣幸表示，最高層級的7支球隊擁有各自主場，這次代表隊選手從其中5隊中選拔而來，職業包含消防員和警察，雖然嚮往像捷克隊這樣打進世界棒球經典賽（WBC），但目前還是先爭取提升世界排名，打進世界12強棒球賽。

為了打進歐錦賽8強，奧地利隊這次特別到日本移地訓練，感受不同的實戰經驗，坂梨廣幸也透露過程艱辛，由於工作人員不足，幾乎1人要帶整支球隊，資金問題一開始也很擔心，但因為透過在日本的奧地利大使館牽線，找到施華洛世奇（Swarovski）這個重要贊助商。

日本出身的坂梨廣幸在23年前以助理教練身分參加世界少年棒球大會（WCBF）時，剛好被奧地利家長詢問是否有意到當地教球，就此遠離故鄉深耕。坂梨廣幸笑說，這次代表隊最年長球員28歲，自己是在他12歲時就相識。