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棒球／吳祉恩拚旅外先到日本冬盟練功 挑戰不同年齡打者
國立體育大學投手吳祉恩前往沖繩參加2026年日本冬季聯盟（JWL），以旅外為目標的他認為，這次到海外挑戰能對上年齡、背景都不相同的打者，在陌生環境中成長。
吳祉恩隸屬於選拔聯盟的STRINGS隊，昨天先發登板對上奧地利國家隊，投2.1局被敲1支安打，另有4次三振、2次四壞保送，丟掉1分責失。吳祉恩今天受訪時表示，昨天主要是找回投球感覺，變化球顆數比較少。
這次來到日本冬盟，吳祉恩希望能夠多打開視野，看看其他國家選手的實力、體驗不同打球氛圍，像是昨天就看到外國選手十分開朗，自己表現好時他們會大聲鼓勵，表現不好時也會在旁打氣說：「下一個打席會更好。」
吳祉恩也期待繼續精進變化球，尤其是會對上印象中棒子很黏的日本選手，「想看看用變化球、速球的搭配能否產生好結果，將這個經驗帶回去台灣。」
吳祉恩對於日本冬盟的專業課程也很有興趣，他開心地翻出課表，指出昨天就學習骨骼如何影響身體調整，接下來還有球質、球速改善的內容等，就算是與野手有關，對自己未來也有幫助，「可以的話，每堂課都想聽。」
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