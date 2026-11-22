2026年「第六屆世界身體障害者野球大賽」（世界身障棒球賽）22日在日本福岡北九州市民球場進行最後一天賽程，我國代表隊先後以3：4與0：3不敵美國與南韓，連兩屆第5名作收。

台灣昨天對波多黎各開胡，今天再接再厲，對美國第1局就靠著吳健維滿壘安打取得2分領先，但下半局被接連敲出幸運內野安打，單局丟掉3分，陷入落後。

2局上半，台灣連選到4次保送擠回追平分，但下半局美國一壘手魯菲諾（Timothy Ruffino）掃出中外野深遠安打，再次將比分超前。領先的美國隊雖然後攻，但第3局結束後因比賽時間已達到規定的90分鐘，裁判宣布比賽結束，台灣無緣逆轉，吳健維賽後落下男兒淚。

吳健維此役先發3局投5K，還打下開局的2分，賽後表示：「很自責，真的很自責，剛開賽控球不太穩，後面雖然有達到教練交代的60球任務，但輸掉這種1分差的比賽，實在很令人難過。」

我國好手短暫休息後再戰賽前3連敗的南韓，但未能突破球速高達132公里的先發投手宋光溫，5局吞下8次三振，僅「188」謝士彥敲出全場唯一安打，以0：3輸球，最後與南韓比較得失分後掉到第5名。

徐耀郡對南韓先發3.2局掉3分，後2分是他退場後的責失。今年已是他第4次代表國家隊出賽，徐耀郡表示，今年陣容相對以往整齊許多，「這次真的都差一點，對日本的內容也不差，是我們投手把自己投倒了，如果可以，真的很想再跟他們較勁一次。」

「韓國投手確實不好打，沒什麼上壘機會，沒辦法突破就沒辦法得分。」總教練楊騏嘉將責任攬在自己身上，「是我自己換投太慢，大家表現很好，也很辛苦。」

這是楊騏嘉接手身障棒球隊後首度領軍出國比賽，經過半年集訓相處，他對這群對棒球充滿熱愛的夥伴相當敬佩，「今年我們採取集訓的方式，看得出大家成長很多，這些人身體有一些狀況，生活本來就比較困難，還能堅持到現在真的不容易，我就是盡量協助大家把事情做好。」

本屆最終成績為日本4戰全勝奪冠，波多黎各第2、美國第3、南韓第4、台灣第5，其中大會最終戰波多黎各對美國5局下半灌進5分，以超級大逆轉奪下亞軍，為賽事劃下完美句點。

台灣本屆代表隊名單為全文彥、朱廣霖、何孟勳、吳健維、李睿恩、林柏志、徐耀郡、陳卜誠、許修賢、郭耀宗、黃得源、楊孫鑫、詹銘鴻、蔡定杰、盧明儀、謝士彥、楊晋峰（聽障名額）、賴宗霆（視障名額）。其中全文彥獲得「優秀選手」，許修賢獲得「殊勳獎」，楊孫鑫獲得「敢鬪賞」。

徐耀郡（右）對南韓好投，可惜沒能幫助球隊更進一步。圖／身障棒協提供