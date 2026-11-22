花蓮化仁國中今天在關懷盃面對上屆亞軍花蓮三民國中，高三投手陳科睿請纓完投，最終以7局僅被敲3支安打出色表現，率隊以5：0完封對手，挺進8強，投出生涯首場完封勝，陳科睿賽後也笑說很開心，「對三民比較興奮，如果投贏他們會很驕傲。」

化仁過往對戰三民勝少敗多，今天則是前五局打完就取得5：0領先，陳科睿投完6局仍無失分，總教練陽東益原本有意讓他退場休息，但他主動向教練表達想續投，「我跟教練說，可不可以讓我再丟一局，教練問我身體可不可以，我說可以，我想完封他們，教練就說相信我。」

陳科睿以76球投出生涯首場完投且是完封勝，只被敲3支安打，投出2次四壞球保送。陽東益指出：「他本來質就不錯，有那個能力和實力，只是比賽的時候，有時候失分後會影響他，希望這場投完可以讓他更有自信。」

陳科睿透露，之前對上三民後援登板時，被打了很多安打，而這次能完封對手，他說：「因為隊友守備很好，讓我越丟越有自信，教練跟我說平常心、不要太緊張，隊友也一直鼓勵我，我就有穩住。」

陳科睿也提到，對上三民其實興奮的感覺大於緊張，「因為他們很強，還有一個國手，如果投贏他們很驕傲。」

陳科睿對自己的投球比打擊更有信心，未來有意朝投手發展，他自認優勢是直球有尾勁、變化球的控球準，目前最快球速約125公里，搭配曲球和滑球。最欣賞的投手是目前效力於運動家隊的旅美左投林維恩，「覺得他投球很有霸氣，想當這樣的投手，但我現在還不是。」

至於自家總教練陽東益之子陽念希是林維恩的高中同學，目前也旅美發展效力於巨人隊，陳科睿透露，陽念希休賽季都會回學校化仁國中練習，「我都會在旁邊看他練習，球速很快，有時候他會教其他同學變化球，我有偷學。」