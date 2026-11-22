美國職棒大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）曾多次跟隨捷克棒球國家隊採訪，今年他出版著作「We SacrificeEverything to Baseball」，記錄捷克國家隊從業餘球員起步、一路站上世界棒球經典賽（WBC）舞台的歷程。

長期關注國際棒球的克雷爾今年4月出版「WeSacrifice Everything to Baseball」，中文版則由堡壘文化於11月18日推出，書名為「總有一個夢想，值得我們奮不顧身：從業餘球場到世界經典賽，捷克棒球寫下的真實奇蹟」，記錄捷克棒球的發展歷程與感人故事。

隨著捷克棒球隊備戰世界12強棒球賽資格賽，並於21、22日在台灣安排兩場交流賽，這支球隊一路走來的故事也再度受到關注。

●30個棒球狂熱分子的故事 為了打球犧牲一切

克雷爾近期接受中央社專訪時表示，促使他寫下這本書的，不只是「消防員、教師、醫師、電機技師等業餘球員能站上職業級國際賽場」，更重要的是球員對棒球的熱愛，以及彼此的深厚感情。「這支球隊真正吸引我的是，他們是一個家庭」。

克雷爾表示，書中談的是社群、自我信念，以及如書名所說的「犧牲」。捷克球員必須在工作、家庭與棒球之間取得平衡，犧牲時間、金錢及其他人生機會，只為繼續和熱愛的隊友一起打球。

克雷爾與捷克隊的緣分始於2022年在德國雷根斯堡（Regensburg）舉行的世界棒球經典賽資格賽。2023年，他前往布拉格拍攝經典賽紀錄片，並隨隊赴東京，見證捷克隊擊敗中國、締造隊史首勝的歷史時刻。

當時捷克傳奇投手薩多里亞（Ondřej Satoria）三振日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的畫面，更成為當屆賽事最令人印象深刻的經典之一。捷克隊也因此受到全球棒球迷關注。

克雷爾透露，書名的構想，是來自捷克國家隊投手兼行銷與公關主管2023年隨口說出的一句話。當時拍攝開始不到5分鐘，這位主管說：「我們有30個狂熱分子，而我們為了棒球犧牲一切。」這句話盤旋在克雷爾腦中，最終成為書名。

而對於這本書在台灣出版，克雷爾表示驚喜，並期待與台灣讀者見面。

●捷克棒球發展歷程獨特 模式值得歐洲借鏡

捷克的棒球發展史在歐洲相當獨特。克雷爾指出，與德國因美國軍事基地進駐而帶動棒球發展的情況不同，捷克斯洛伐克的棒球是在共產主義統治下、更為複雜的文化環境中逐步扎根。由於棒球與美國有著密切的關聯，這項運動在當時經常受到質疑。

儘管如此，透過學生社團的推動，以及1960、1970年代部分壘球隊轉型為硬式棒球隊的方式，讓棒球得以延續發展。此外，捷克斯洛伐克也受到其他社會主義國家棒球風氣的間接影響，尤以古巴最具代表性。古巴在國際賽事中的亮眼表現，讓棒球在中東歐取得一定程度的認可，奠定地位。

另一方面，克雷爾也觀察到亞洲棒球與捷克之間日益緊密的交流。他指出，捷克球員已開始前往日本獨立聯盟等不同層級賽事發展，日本、韓國與台灣也逐漸與捷克建立交流及合作關係。這些互動顯示，棒球已經不再只是「美國的運動」，而是一項真正全球化的運動。

克雷爾認為，捷克模式值得其他歐洲國家借鏡，包括德國、義大利、波蘭與克羅埃西亞都正在尋找發展本土棒球的方式。不過棒球發展需要長期投入，「捷克花了22年才走到今天」，不能期待其他國家5年或10年就看到成果，必須有長期經營的決心。

● 看好台灣棒球發展 已形成完整生態系

談到台灣棒球的發展，克雷爾表示，台灣已逐漸形成完整且持續成長的棒球生態系，尤其投手培養方面已有明顯進步。他認為，台灣國家隊的整體競爭力已逐漸提升，具備與韓國等亞洲強隊抗衡的實力，近年也有愈來愈多台灣球員受到美國職棒與日本職棒關注。

克雷爾也分享，自己對台灣棒球的興趣不只來自近年的國際賽表現。他已完成另一本探討台灣棒球歷史的著作「Empire of Infields：: Baseball in Taiwan andCultural Identity, 1895-1968」，試圖理解棒球在台灣的發展，以及日本、中國等地與台灣棒球之間的歷史連結。

他說，棒球是一項能讓人更了解自己的運動，「如果你是一位棒球迷，也是一位喜歡閱讀棒球書籍的人，我希望有一天，我們能一起坐在球場裡，為比賽加油。」