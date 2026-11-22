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關懷盃／羅錦龍之子174公分身材突出 羅以樂打棒球目標「想超越爸爸」
台南老牌少棒勁旅崇學國小，今年參與關懷盃的陣容，聚集三名統一獅隊教練羅錦龍、周廣勝、林偉之子，其中羅錦龍小五的兒子羅以樂身高已達174公分十分突出，雖僅加入球隊半年，但打棒球的目標超明確，「我想超越爸爸。」
獅隊一軍牛棚投手教練羅錦龍為西拉雅族，這次關懷盃期間特地前來台東看兒子羅以樂比賽，他透露，羅以樂是在四年級下學期加入崇學，「他說想要打，就支持他。」而羅以樂目前以擔任一壘手和外野手為主，羅錦龍笑說：「投球還沒學到爸爸的真傳。」
被問及加入球隊的原因，羅以樂的回答直截了當，「因為我想超越爸爸。」他透露，爸爸以前都會跟他分享自己打球的事情，「我也有看過他投球的影片，連他以前在小聯盟的都有看，爸爸很強，所以我想超越他。」
羅以樂在國小低年級時就曾加入社區球隊，三年級因為媽媽工作的緣故，北上轉學至中平國小加入棒球隊，一年後又回到台南，並在四年級下學期進入崇學國小。
羅以樂坦言，剛開始練球時也會覺得很辛苦，「很累的時候就想辦法克服，盡量努力練習，有時候爸爸看到我狀況不好，會跟我聊天，跟我說我怎麼投球、怎麼打擊。」
崇學教練歐哲閎指出，羅以樂加入球隊半年多，進步很多，也是球隊未來培養的先發戰力。羅以樂目前投球、打擊都喜歡，但仍先以打擊為主，「投球還在練。」而羅以樂的偶像也就是自己的爸爸，他也盼未來能走上跟爸爸一樣的道路，甚至要比爸爸更厲害。
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