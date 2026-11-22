味全龍隊10月26日奪下隊史第6座中職總冠軍，今天在台北市區舉辦封王遊行，以「龍耀台北」為主題，冠軍車隊下午兩點從天母棒球場出發，最終抵達台北大巨蛋旁松菸大道，舉行冠軍慶祝儀式，沿途吸引超過萬名龍迷及市民熱情參與，讓台北街頭洋溢熱烈的冠軍慶祝氛圍。

龍隊球員、教練團搭乘冠軍車隊，沿線聚集大批熱情球迷，揮舞應援旗幟、手持加油看板迎接冠軍英雄，球員們也不斷向民眾揮手致意，與龍迷近距離分享奪冠喜悅，此起彼落的歡呼聲與應援聲，展現龍迷對球隊的熱情支持。

封王遊行途中，龍隊特別邀請台北市長蔣萬安共同參與封王慶祝活動，冠軍車隊行經北市政時，全體隊職員與市長一同合影留念；龍隊指出，長期深耕台北，以天母球場及大巨蛋作為重要主場據點，持續推動棒球運動與城市應援文化，也藉由此次封王遊行，與台北共同見證冠軍榮耀。

冠軍車隊最終抵達大巨蛋旁松菸大道，現場聚集大批龍迷熱情迎接，將封王遊行氣氛推向最高潮；龍隊表示，感謝市府及相關單位對本次封王遊行的支持與協助，更感謝所有龍迷一路相挺，這座總冠軍不僅是球隊的重要里程碑，更是與所有龍迷共同創造的珍貴榮耀，未來將持續深化與台北城市及在地社區的連結，帶著球迷的支持與期待，繼續朝下一個目標邁進。

味全龍隊下午舉辦年度總冠軍封王遊行，冠軍車隊將自天母棒球場出發，行經台北市區主要道路，最終抵達台北大巨蛋旁松菸大道，球員與球迷互動。記者林伯東／攝影

味全龍隊下午舉辦年度總冠軍封王遊行，冠軍車隊將自天母棒球場出發，行經臺北市政府。記者林伯東／攝影

味全龍隊下午舉辦年度總冠軍封王遊行，冠軍車隊將自天母棒球場出發，行經台北市區主要道路，最終抵達台北大巨蛋旁松菸大道，球員與球迷互動。記者林伯東／攝影

味全龍隊舉辦年度總冠軍封王遊行，冠軍車隊將自天母棒球場出發，行經臺北市政府，台北市長蔣萬安（前中）出席合影。記者林伯東／攝影

味全龍隊下午舉辦年度總冠軍封王遊行，冠軍車隊將自天母棒球場出發，行經臺北市政府，小龍女們與民眾互動。記者林伯東／攝影