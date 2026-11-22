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中職／郭天信談葉君璋卸任「想過但不想接受」 澄清敏感時機發文
中職味全龍奪冠卻傳出將換總教練，郭天信敏感時機發文引起討論，他澄清是在說手遊、無關換教頭消息。但坦言很不捨「有想過但不想接受」，葉君璋則鼓勵他：「把球打好就好。」
龍隊奪下今年度中職總冠軍，卻傳出總教練葉君璋將交出兵符。野手郭天信敏感時機突然在社群限時動態發文：「真的很糟糕，非常無言，神操作、漂亮」等字眼，引發聯想，但隨後又發文澄清：「剛剛在講遊戲，不要想太多，一切都安好。」
龍隊今天舉行封王遊行，儀式後郭天信受訪笑說，限時動態發文真的是在說遊戲，因為玩手遊被隊友「雷」到，才有這樣的發文。
但被問起聽到葉君璋可能卸任的消息，郭天信直言很不捨，但尊重球團的安排，雖然不知道確切原因，也許是葉君璋本人的想法也不一定，無論如何都祝福葉君璋一切順利。
從2019年龍隊重組、葉君璋接任龍隊重返後首任總教練到現在，郭天信表示，時間過很快，葉君璋總是給球員很多空間，是很貼心的教練，「在我不好時，都是鼓勵代替責罵，給我很多建議」，後面開始敢主動找葉君璋聊天後，也從葉君璋身上學到很多。
被問起今天封王遊行是否有跟葉君璋說到話，郭天信透露：「他跟我說，不管後面怎麼樣，好好把球打好就好。」
郭天信坦言，這個時間點看到這個消息，今天遊行時多多少少會感傷，也透露其實年初就有聽到這可能是葉君璋總教練最後一年，但一直覺得葉君璋不會離開，「有想過但不太想接受」。
郭天信也提到，今天封王遊行感覺球迷比2023年時奪冠遊行還要多，印象最深的路程，則是經過一座橋如果沒有蹲下來頭就會撞到。至於休賽季規劃，郭天信表示，目前主要是休息，之後訓練會著重在強化身體。
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