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中職／龍隊封王遊行最大焦點 葉君璋輕鬆自在接受球迷歡呼
味全龍隊暌違3年再度封王遊行，總教練葉君璋領軍從天母棒球場出發，沿途接受球迷歡呼，在台北市區行經忠誠路、中山北路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路、光復南路，最後抵達台北大巨蛋松菸大道，舉辦封王冠軍儀式；葉君璋未來動態成為焦點，龍隊領隊丁仲緯強調葉總一定會留下，希望借重他的經驗和能力，讓團隊變得更好。
葉君璋從2019年4月起擔任龍隊總教練至今，2023年和今年奪下總冠軍，隊史累積6冠在中職球隊排名第4，今天封王遊行前傳出準備卸任一事，在遊行過程成為球迷關注的話題，由於時機敏感，原定遊行後受訪計畫也生變，球團向媒體發出訊息：「葉總臨時有行程不會受訪」。
葉君璋最近多次透露有意卸任教頭的想法，希望轉換職務繼續貢獻球團，丁仲緯今天並未明確表態，任何異動尚在討論中，但外界已傳出龍隊一、二軍巡迴統籌教練古久保健二將會接下總教練重任。
龍隊一軍助理打擊教練、原棒協理事長林智勝在台東縣參加關懷盃棒球賽，先前已向球團請假，無法參加封王遊行，他說：「還是祝福葉總，聽說還是會留在味全，就祝福他新的職位會越來越好。」
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